中国国家发改委称，密切关注人工智能（AI）对就业结构影响，激发其在创造新就业岗位方面的活力。

据澎湃新闻报道，中国国家发展改革委星期二（11月3日）举行首场“奋进‘十五五’”系列新闻发布会，发改委创新和高技术发展司副司长王若蒙讲话。

王若蒙说，发改委积极应对人工智能对社会的影响，确保以人为本、向上向善。在就业影响方面，密切关注人工智能对就业结构的影响，充分激发人工智能在创造新就业岗位、带动创新创业方面的活力，推动模型训练师、数据标注员等新职业纳入国家职业分类体系。

王若蒙说，对于人民群众关心的就业替代风险，发改委将强化监测预警，加强社保体系同就业结构、工作方式变革的衔接，做好兜底性、普惠性社会保障。

据新华社此前报道，中国国务院办公厅10月23日印发《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》，提出以人工智能赋能高质量发展为契机，以适应技术发展促进高质量充分就业为目标，拓展新兴领域人工智能就业新空间，加快开发人工智能领域新职业。