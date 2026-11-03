中国最新出台的股市维稳措施未能有效提振市场，星期二（11月3日）人工智能（AI）相关股票领跌，投资者认为当局推出的金融支持措施力度不足。

反映A股蓝筹股表现的沪深300指数和上证综合指数早盘均下跌超过1%，随后跌幅收窄。截至星期二中午1时40分，两个指数分别下跌0.57%和1.21%。

以科技股为主的科创50指数的跌幅一度扩大至4%，创业板指跌超2%。

中国是今年全球表现最疲弱的主要股市，沪深300指数自1月以来累计下跌13.5%。受AI概念股大跌拖累，该指数10月份创下10年来最大单月跌幅。

路透社引述福州天朗私募基金管理有限公司总经理陈建德称，当局推出的措施，包括通过央行再贷款和互换操作“低于市场预期”，而且星期一（2日）市场反弹时，相关利好因素已反映在股价中。

他说：“许多持有遭重挫科技股的投资者，正趁任何反弹机会加紧出逃。”

陈建德指出，其中一个问题是，政府正推动市场参与者出资买股，而不是直接提供资金。

上海紫杰私募基金总经理王亚培说：“新增政策带来的利好，已在昨天市场短暂喘息时反映出来。”他认为，政府正推动市场参与者出资买股，而不是直接提供资金。

根据已宣布的计划，市场参与者可通过互换操作或再贷款，从央行获得流动性，用于购买股票。王亚培说：“大股东未必有很强的动力借钱买入不断下跌的股票，因为他们必须自行承担风险。”

“目前的问题是市场缺乏信心。一旦信心丧失，就需要持续投入真金白银买股，才能支撑股价。”

不过，也有一些机构持较乐观看法。

摩根大通在报告中指出，这次政策宣布“明确释放了决策者支持股市的意图”，并且“可能有助于为中国股市建立底部支撑”。