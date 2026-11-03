前香港众志秘书长黄之锋承认一项串谋勾结外国势力罪后，将在星期四（11月5日）被判刑。这是他面对的第二宗国安案件，最高可被判处终身监禁。

据法新社报道，香港司法机构网站星期二（11月3日）显示，案件定于星期四举行判刑聆讯。香港《星岛日报》报道称，法官谭耀豪将在当天早上9时30分在高等法院对黄之锋判刑，预计需时30分钟。

黄之锋被指与前香港众志创党主席罗冠聪等人串谋，请求外国对中国及香港特区实施制裁，被控一项“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪。他在今年9月承认控罪。

黄之锋此前因民主派“35+”初选案被判囚四年八个月，目前仍在服刑，原预计于2027年初获释。

根据《香港国安法》，勾结外国或者境外势力危害国家安全罪设有两级刑罚：一般可判处三至10年监禁；若属“罪行重大”，则可判处10年以上监禁，最高为终身监禁。

据香港01报道，黄之锋的律师求情时主张，本案不属“罪行重大”，应适用三至10年的量刑等级，并指出黄之锋已因不同案件被囚近六年。