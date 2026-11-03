中国国务院总理李强在出席第13届乌镇互联网大会时说，中国将始终尊重各国网络安全合理关切，同舟共济应对安全挑战，反对构筑“数字铁幕”。

李强星期二（11月3日）在浙江乌镇出席2026年世界互联网大会乌镇峰会开幕式并发表主旨演讲。

李强说，要携手构建网络空间命运共同体，要坚持科技赋能，开拓新的发展空间。

“中国将坚持开门搞创新，促进技术转移和知识共享，与各国一道打造开放包容、充满活力的数字创新生态。要坚持可信可控，筑牢数字安全屏障。”

李强说，中国将始终尊重各国网络安全合理关切，同舟共济应对安全挑战，反对构筑“数字铁幕”。

他说，中国将积极落实全球发展倡议，支持全球南方国家建设数字基础设施、提升数字技术能力。要坚持开放对话，完善多边治理体系。中国将坚持共商共建共享，推动全球互联网治理朝着更加公正合理的方向前进。

李强在演讲中也提出，当今时代互联网发展需要更加突出以人为本的价值取向，不能让人成为技术的附庸，更不能让技术加剧人类发展的分化。

李强说，从这一考量出发，有几个问题尤其值得关注。一是“人与机器”的关系之辨。必须坚持人的主导性，让机器成为人类的可信工具。二是“算法模型”的伦理之思。要坚持向上向善，用全人类共同价值筑牢新技术发展底座。

三是“数实融合”的安全之虞。需要更加可控的技术创新、更加严密的安全防范、更加充分的协同合作，更好统筹发展和安全。四是“数智鸿沟”的公平之治。要让技术进步的成果真正为全社会成员共享。