英国媒体报道，中国监管机构已要求投资银行暂缓推进企业上市和大规模股份出售，以提振持续低迷的股市。

英国《金融时报》星期二（11月3日）引述三名知情人士报道，中国证监会过去几天与投资银行举行会议，通过“窗口指导”非正式要求暂停首次公开售股（IPO）。报道也称，现有股东的大规模减持已暂时叫停，直至市场回暖。

中国股市基准沪深300指数10月下跌8.5%，创逾10年来最大单月跌幅。今年以来，这一指数已累计下跌约14%，同期美国标普500指数则上涨10%。

受宏观经济问题及市场对人工智能（AI）投资日益加深的疑虑拖累，中国股市自夏季以来持续低迷。当局加强对离岸信托的税务稽查，也促使一些亿万富豪卖股缴税，进一步加重市场压力。

从7月获政府支持的基金入市买股，到近期监管部门限制股份出售，此前一系列干预措施均未能扭转跌势。

知情人士说，暂停IPO等新措施，是在上个月发布的指导意见基础上进一步推出的。此前的指导意见包括加快股份回购，以及要求投资者减少售股等稳定市场措施。

中国证监会、中国人民银行和国家金融监督管理总局星期一（2日）指出，已与证券公司和基金公司举行会议，讨论稳定股市的办法。相关措施包括将股票回购再贷款利率从1.25%下调至1%、扩大互换操作规模，以及鼓励股份回购。

市场星期二反应平淡，沪深300指数收跌0.2%，以科技股为主的科创50指数收跌3.81%，香港恒生指数则一度上涨0.38%。

中国决策层过去也曾在市场低迷时放缓IPO步伐，以维持市场流动性。但报道指出，此举可能拖慢刚显露复苏迹象的股市融资活动。

彭博社数据显示，今年中国IPO募资规模已超过2920亿元人民币（562亿新元），为2023年以来最高。晶片制造商长江存储原本被视为有望在今年上市的企业之一，但至今尚未上市。