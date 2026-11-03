香港媒体报道称，中国全国人大常委会委员江金权再次缺席人大常委会会议。

中国十四届全国人大常委会第二十五次会议星期一（11月2日）在北京举行，据香港《明报》，央视新闻联播镜头显示，全国人大常委、农业与农村委员会副主任委员江金权缺席。

报道称，画面显示，位于全国人大常委会委员江天亮和汤维建之间的座位为空。

江金权去年底卸任中共中央政策研究室主任，他也缺席8月底的人大常委会会议。

全国人大官网公布的第十四届全国人大常委会组成人员名单中，委员姓名按笔画排列，江金权排在江天亮和汤维建之间。6月26日举行的第二十三次会议画面中，江金权坐在江天亮和汤维建之间。

今年67岁的江金权，是湖北省黄冈市浠水县人，曾长期在中共中央政策研究室任职，2018年起任中央政策研究室分管日常工作的副主任（正部长级），并于2020年10月接替王沪宁，出任中共中央政策研究室主任。

《明报》称，江金权是党建领域的权威专家。虽然2020年他出任中央政策研究室主任，成为“首席智囊”，但在中共二十大却意外没有获安排为中央委员。

2023年3月起，江金权任第十四届全国人大常委会委员、农业与农村委员会副主任委员。