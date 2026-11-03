原中共政治局委员、中国国务院副总理刘延东的遗体在北京火化，中共总书记习近平等国家领导人到八宝山革命公墓送别。

据新华社报道，星期二（11月3日）上午9时30分许，习近平、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正等，在哀乐声中缓步到刘延东的遗体前肃立默哀，向遗体三鞠躬，并与亲属一一握手，表示慰问。

党和国家有关领导人前往送别或以各种方式表示哀悼。中央和国家机关有关部门负责人，刘延东生前友好和家乡代表也前往送别。

刘延东病重期间和逝世后，习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正、胡锦涛等，前往医院看望或通过各种形式对刘延东逝世表示沉痛哀悼并向其亲属表示深切慰问。

刘延东生于1945年11月，江苏南通人。“红二代”的她出身高干家庭，毕业于清华大学工程化学系，1980年代长期在共青团工作，曾任共青团中央书记处书记、常务书记，中国全国青联副主席、主席。 1991起，她在中共中央统战部工作，先后担任副秘书长、副部长、常务副部长、部长。刘延东在2003年担任中国全国政协副主席、中央统战部部长。她在2008年担任国务委员， 2013年担任国务院副总理，2018年退休。

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