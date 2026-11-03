中美俄官员据报正磋商，安排中国国家主席习近平、美国总统特朗普和俄罗斯总统普京，本月稍后赴深圳出席亚太经济合作组织（APEC）峰会期间，举行首次三方领导人会晤。

英国《金融时报》引述知情人士报道，相关官员正就安排三国领导人两周后在深圳会晤进行认真磋商。中国是今年APEC会议东道主，APEC领导人非正式会议将在11月18日至19日在深圳举行.

普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）说：“组织这场会晤的工作正在进行。”

被问及三方峰会的前景时，中国外交部说，北京“正就中俄元首会晤同有关方面保持沟通”，但未提及与特朗普举行三方会晤。

目前尚不清楚，三方是否正在共同磋商，还是北京分别与华盛顿和莫斯科进行双边沟通。知情人士提醒，若会晤成行，将由APEC东道主中国召集，但北京尚未决定是否推进。

一名了解磋商情况的知情人士说，华盛顿和莫斯科正敦促中国同意举行会晤。中国外交部上月回应相关提问时说，“没有可以提供的信息”。

德国总统施泰因迈尔此前透露，他上周访华与习近平会面时，曾问及举行三方峰会的可能性。他说，习近平当时似乎感到困惑，并询问这些传闻从何而来。施泰因迈尔还说，习近平称没有计划举行三方会晤讨论乌克兰战争，并指出这场战争是欧洲冲突，欧洲人也应参与谈判。

一名了解俄方想法的知情人士说，莫斯科并不预期拟议中的峰会将就乌克兰问题展开实质性讨论。据他所说，俄罗斯认为，中国不愿主导结束这场由普京发动、已持续近五年的战争，而是希望等到和平协议有望达成时再收获功劳。

特朗普则说，愿意在深圳举行三方会晤，但强调应聚焦核军备控制。不过，鉴于美国的核武器数量远多于中国，北京已多次表明无意与华盛顿举行军控谈判。