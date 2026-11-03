亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议即将在深圳举行，深圳市政府宣布，从星期六（11月7日）起分阶段实施低空飞行管控，无人机、直升机，以及风筝、孔明灯等均纳入禁飞范围。

据“深圳发布”消息，深圳市政府星期二（11月3日）发布《关于加强低空飞行管控的通告》。

通告称，11月7日0时至11月10日24时，相关航空器和升空物禁止在福田区、南山区行政区域内飞行；11月11日0时至11月21日24时，禁飞区域扩大至深圳全市，不含深汕特别合作区。

管控对象包括各类民用无人机、模型航空器和自带动力系统的飞行玩具，以及从事通用航空活动的固定翼飞机、直升机、滑翔机、动力伞、滑翔伞、载人热气球和载人飞艇等。航天模型、气球、风筝和孔明灯等升空物也在管控之列。

通告明确，在管控时段和区域内，任何单位、组织和个人均不得使用相关航空器和升空物实施飞行活动。涉及安全保障、应急救援、电视转播等特殊飞行任务的，须依法取得相关部门批准后方可飞行。

通告强调，违规飞行者将由有关部门依法处罚；若行为构成犯罪，将依法追究刑事责任。

中国是今年APEC会议东道主，领导人非正式会议将于11月18日至19日在深圳举行。

为确保会议期间安全，广东省公安厅上星期天（11月1日）召开全省公安机关APEC会议安保决战决胜动员会，要求全省公安机关即日起启动高等级勤务，各级领导及主要警种负责人全程在岗在位，确保指挥调度有力有效，并加大警力投入，确保重兵上街严管严控。