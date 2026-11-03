中国四川省著名景点九寨沟爆发游客冲突，大量“年轻游客遭老年游客殴打”视频在网络传播。当地警方通报称，两方是因拍照发生纠纷，已互相赔礼道歉，伤者治疗后无大碍。

九寨沟景区星期一（11月2日）下午突发打人事件。网传视频显示，一名老年男性游客连续挥拳殴打一名年轻男子，年轻男子面部受伤、嘴部流血，另一名年轻女子也有面部出血的情况。

另一段视频显示，一名身穿白色外套的女子用纸巾擦拭脸上血迹；被打的紫衣男子脸部受伤，嘴部流血，对着打人的老年男子高喊：“别走，不要走，把人打成这样，不要走啊！”旁边有大量游客围观，有人阻拦打人男子离开，随后被打男子报警。

当地公安局工作人员曾向媒体透露，初步了解到可能是年轻一方先动手，但正式警情通报没有明确认定谁先动手。星期二（11月3日），话题“九寨沟2年轻游客遭老年人打伤”冲上热搜第一。

对此，四川九寨沟县公安局星期二发布警情通报。通报称于星期一接报警称，在九寨沟景区观景台附近有人打架。接警后，民警迅速赶赴现场处置，依法将涉事人员传唤至公安机关接受调查。

经查，今年62岁的陕西薛姓男游客子和58岁的同伴与27岁的北京游客赵姓男子及广东的26岁同伴，因拍照发生纠纷，引发肢体冲突。赵姓男子及同伴，薛姓男子受伤，经就医治疗后均无大碍。

通报称，双方当事人积极配合公安机关调查，均充分认识到自身错误，相互赔礼道歉取得对方谅解，双方已达成调解协议并履行。