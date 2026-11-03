中共二十届中央委员会第五次全体会议，10月29日在北京落幕。全会通过了中共中央关于持之以恒，推进全面从严治党若干重大问题的决定。

决定指出，世界进入新的动荡变革期，中共的队伍又在发生结构性变化。改革开放后出生的党员、干部比例越来越大。思想不纯、组织不纯、作风不纯问题尚未根本解决。少数党员、干部包括高级干部党性不强。

五中全会也正式开除了33名中共中央委员和候补中央委员的党籍，创下改革开放以来一次全会开除党员人数的新高。

如何评价五中全会的意义？它为明年的中共21大做了什么铺垫和准备？中共“从严治党”制度化又会面临哪些困难和挑战？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红与台湾国立政治大学国际关系研究中心副研究员兼国际合作事务统筹长曾伟峰为你深度解析。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

01:32 五中全会通过的决定有哪些特殊的意义？

07:28 习近平的党建思想

12:02 和2021年十九届六中相比有什么不同?

15:20 习近平的党建细想会面对哪些挑战？

19:41 为什么五中全会只有四个“70后”?

27:11 党的领导“弱化虚化淡化”指的是什么？

精彩片段

主持人韩咏红：你认为这一套习近平的党建思想会遇到哪一些困难和挑战？

台湾国立政治大学国际关系研究中心副研究员兼国际合作事务统筹长曾伟峰：这个问题一直都是一样的。习近平上任以来就推动反腐，反了十几年还在反，而且（有人民指是）越反越腐......为了避开反腐运动，中共官员已经想到各式各样的方法去做这些事情，抓不完......第二个问题就是党员跟官员因为高压反腐的情况下，变成不作为的问题。