今年九合一选举中，原本被视为国民党优势选区的台中市，最新民调显示，民进党候选人何欣纯支持度领先国民党候选人江启臣逾10个百分点。不过，结合过去的投票结果推估，两人得票率却相当接近，选情仍呈五五波态势。

台湾九合一选举进入最后25天，信民协会星期二（11月3日）公布台中市长选举民调。调查显示，何欣纯支持度为41.1%，江启臣为30.4%，两人相差10.7个百分点。

不过，负责问卷设计与民调分析的戴立安以这次民调数据为基础，再纳入过去10年至15年的实际投票结果进行推估，若现在投票，在不同投票率下，何欣纯的得票率可能介于48.6%至51.9%，江启臣则介于47.1%至50.3%，江启臣可能领先1.7个百分点，也可能由何欣纯领先4.8个百分点，双方胜负仍难预料。

尽管何欣纯的支持度领先，但在当选看好度方面，江启臣以39.7%领先何欣纯的25.4%。戴立安认为，看好度属于“落后指标”，江启臣的政治资历、国民党执政优势及此前的民调结果，都可能影响选民对胜负的判断。

至于政党轮替，43.3%的受访者认为台中市应该“换党做做看”，25.5%希望国民党继续执政。戴立安指出，何欣纯的支持度略低于期待民进党执政的比率，意味着仍有潜在支持者可以争取。江启臣的支持度则比希望国民党继续执政的比率高出4.9个百分点，呈现“人比党大”的现象，反映国民党的政党形象出现问题。

“洋流”效应不及双北 投票率成胜负关键

民调也显示，台中市有超过四成的广义中间选民；而占全体受访者近四分之一的选民，对两名候选人是否适合担任台中市长都未表态。 戴立安指出，台中选情热度不及双北，中间选民看似庞大票仓，但“这里面到底有多少会出来投票，其实很难讲”。

他也指出，从民调样本结构观察，民进党台北市长候选人沈伯洋掀起的“洋流”对台中选情“稍微有”影响，但不如双北明显。

彰化师范大学公共事务与公民教育学系副教授刘兆隆接受《联合早报》采访时指出，台中虽然长期被认为蓝大于绿，但从过去几届市长选举的得票结果来看，蓝绿基本盘的差距“没有想象中那么大”。

他认为，投票率将是影响选举结果的重要变数。根据过去的经验，选情冷、投票率低，通常有利于国民党；选情升温、投票率提高，则可能有利于民进党。因此，何欣纯争取沈伯洋再度赴台中助选，也是希望借“洋流”炒热选情。相较之下，江启臣较有利的策略是打一场“冷战”，淡化“洋流”效应，强调沈伯洋参选的是台北市长，与台中市政没有直接关系。

台中共有229万名合格选民。刘兆隆估计，两名候选人最终票数差距可能在5万票以内。他说，双方目前“已经没有容错空间”，任何失误都可能影响选举结果。

信民协会公布民调前一天，国民党台中市议会党团才公布委托佛光大学民调中心执行的调查，显示江启臣支持度为38.3%，领先何欣纯的28.1%，相差10.2个百分点。此前，亲绿团体台中市信赖台湾之友会10月12日公布的民调，则显示江启臣以34.3%微幅领先何欣纯的32.4%。

针对信民协会民调显示支持度落后，江启臣表示，不同机构公布的民调数字各有不同，团队都会纳入参考，但强调“最准的民调是市民的投票”。何欣纯则认为，民调反映台中市民“人心思变”，但只有选民实际投票，才能让改变成真。