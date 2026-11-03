香港经济持续向好，今年第三季本地生产总值（GDP）同比增长5.2%；首三季合计则增长5.1%，创下五年来同期最快增速。

香港政府统计处星期二（11月3日）公布上述预估数据。文告指出，受出口增长加快和内部需求稳健所支持，香港经济在第三季强劲扩张。

分项数据显示，货品出口总额继第二季上升28.9%后，第三季同比进一步上升30.4%；货品进口上升29.9%；服务输出上升4.3%，服务输入上升5.6%；内部需求方面，私人消费开支第三季同比上升2.8%，但略低于第二季的2.9%。

统计处周二也公布，今年9月全港零售业总销货价值估计为334亿港元（约54.5亿新元），同比上升6.4%，高于市场预期的4.7%，连续17个月录得扩张，升幅按月扩大0.8个百分点。今年首九个月合计则上升8.3%。

港府发言人指出，香港经济前景维持正面，增长动力持续；全球人工智能（AI）投资强劲，应继续支持香港的商品出口。此外，服务输出也应受惠于访港旅游业持续增长、跨境运输畅旺以及金融市场活跃。

发言人也说，香港本地方面， 经济的稳健增长和就业收入上升，加上营商前景正面，应会支持消费和投资。不过，外部环境的不确定因素，尤其中东地缘政治紧张和多家主要央行收紧货币政策的事态发展，须密切留意。

另一方面，由香港金管局主办的国际金融领袖投资峰会主峰会星期二在港举行。中国副总理何立峰发表视讯致辞时说，香港经济增长今年前三季度创下五年来新高。他形容：“出口、投资、消费协同发力，货运量、贸易量稳健增长，全球人才持续涌入，科技创新发展驶入快车道”。

何立峰就香港发展提出四点建议：一、发挥“一国两制”优势，打造更高水平的自由开放经济环境；二、巩固提升香港国际金融中心地位；三、提升金融效能，为科技发展和民生改善提供支持；四、对接中国大陆“十五五”规划，特别是粤港澳大湾区建设和“一带一路”等国家战略。

香港中文大学通识学部讲师蔡思行接受《联合早报》访问时说，香港经济今年发展强劲，主要是因为享有“安全红利”。他指出，亚洲是全球少数没有大规模战乱或内乱的地区，大量国际资金今年流入香港；加上2023年香港疫情后复常以来对外推广旅游业，逐渐累积了品牌效应，进一步加快了经济恢复增长的步伐。

但蔡思行指出，金融业占香港经济较高比重，与近年港府着力发展的创科行业同样是资本密集行业，对实体经济尤其中下阶层的就业较难发挥立竿见影的作用，以致普通市民未必能即时感受到经济成果。

他认为，随着AI的发展，港府须加强开拓一些劳动力需求较高，而且不容易被AI取代的行业，例如护老业和银发经济。