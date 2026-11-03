中国外长王毅与菲律宾外长拉扎罗通电话时指出，菲律宾少数政客出于政治偏见和一己私利，一再攻击抹黑中国，并称菲律宾应加强对有关人员的约束。

据央视新闻客户端报道，王毅星期二（11月3日）应约同拉扎罗通电话。王毅说，当前中菲关系面临恶意干扰，菲律宾少数政客出于政治偏见和一己私利，一再攻击抹黑中国，踩踏中国红线，将正常的经贸人文交流政治化，侵害中国在菲律宾人员和机构的正当权益。

王毅指出，这种恶行丧失理智，不可容忍，也损害菲律宾的国际形象。

王毅进一步说，菲律宾应加强对有关人员的约束，在对华政策上发出理性、统一的声音。中国维护主权和领土完整、实现国家统一的意志坚定不移。菲律宾应将一个中国政策落到实处，在涉海问题上谨言慎行。

据报道，双方就改善发展中菲关系达成三点基本共识：一是健康稳定的中菲关系符合双方利益、契合地区期待，双方同意就此保持外交对话；二是努力排除内外各种干扰因素，反对任何恶意挑衅、破坏双方外交努力的行为；三是双方要负责任地管控分歧、稳定局势，寻求扩大双边共同利益。

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双方还就即将在菲律宾召开的东亚合作领导人会议，以及之后在中国深圳召开的亚太经合组织领导人非正式会议交换了意见。