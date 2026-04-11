新加坡中华总商会会长、联发集团执行主席高泉庆说，新加坡中华总商会在推动新中经贸合作上发挥着桥梁作用，他也强调，商会推动世界华商交流与合作时秉持“和而不同”的精神。

高泉庆星期二（11月3日）在清华大学举行的第十六届“华商领袖·清华讲堂”，发表以“‘小红点’的华商精神”为题的演讲，阐述120年来中华总商会维护华商权益、推动新中经贸合作以及传承华商精神等发展历程。

新加坡中华总商会于1906年成立，当时主要为满足南洋华侨互助通商的需求，是新加坡历史最悠久的华商跨帮派领导机构，目前拥有逾150家商协会成员，覆盖近10万家新加坡企业。

高泉庆说，在英国殖民地时代，新加坡华侨大多数仍是心系中国的家园，包括陈嘉庚先生等商界领袖，都曾慷慨捐款中国，建设学校，抗战救国。

1965年新加坡建国后，新加坡华人从“落叶归根”的心态转化成为“落地生根”。

高泉庆说，李光耀1993年在第二届世界华商大会上提到，随着“大中华”概念兴起，中国大陆、香港、台湾及海外华人的经济交流日益扩大，若将经济联系视为政治团结，视为个别华商或华人社会透过某种形式联合取得经济进展，可能会加剧一些东南亚国家的社会种族关系恶化。

因此，新加坡及中华总商会推动世界华商交流与合作时，始终强调“和而不同”，主张各国华商以效忠自身国家利益为前提，发挥中华文化凝聚力，在不同领域互惠互利、合作共赢，让各国各族共同受惠于经济发展。

谈到新中两国凭着诚信建立的深厚友谊和经贸合作，高泉庆说，总商会发挥了积极的桥梁作用。

中华总商会目前在中国已设立五个代表处，2008年发起成立“通商中国”，每年也举办多次中国商务考察团，为新中企业搭桥牵线，明年将举办疫情后第五次国际产业合作大会，促进产业链供应链合作交流，此外，总商会每年也举办新中商务论坛，畅谈新中发展大势。

南洋理工大学协理副校长、陈六使讲席教授刘宏同日在以“海外华商网络的制度化和当代转型”为题的演讲中指出，文化共通性为中国企业进入东南亚市场起到润滑作用，但非合作必然前提。

他说，中国企业走出去，与当地华商合作，需通过具体领域的利益互补，实现一加一大于二的合作效应，而非简单依赖文化纽带。

他也说，中国企业走出去已经20多年，但仍有痛点难点，包括融入文化环境的差异，缺乏有效的管理手段，以及供应链缺乏灵活性等。

而对于海外华人来说，这是一个新机遇，在于“如何在这个打造自身优势的过程中，和中国企业国际化的趋势相对接，弥补或帮助中国企业来解决这些痛点和难点”。

不过，除了机遇，事情往往还有另外一面。刘宏在马来西亚调研时发现，当地的华人企业对一些中国企业的到来并不特别欢迎，因为“中国企业带来的可能更多是竞争，如果有些中国企业出去后打价格战，对当地华商起到了很大的压力”。