台湾“九合一”地方选举临近，国民党籍台北市长蒋万安和高雄市长参选人柯志恩星期二（11月3日）晚在台北宁夏夜市合体扫街拜票。由于宁夏夜市被视为民进党台北市长候选人沈伯洋掀起“洋流”的起点，两人此行也被解读为有“反攻”意味。

综合《联合报》、TVBS新闻网和上报等报道，蒋万安此前才前往高雄六合夜市与柯志恩共同扫街拜票，两人星期二再度联手，前往宁夏夜市与现场民众互动和拜票。

现场聚集上百名支持者，不时响起“冻蒜”（当选）、“高雄翻转、台北会赢”等口号。

《联合报》报道认为，宁夏夜市被视为是“洋流”出发点，蒋万安偕柯志恩扫街，外界认为有“反攻收复”意味。

对此，蒋万安被媒体问及时没有正面回应。他说，自己住在附近，经常与妻儿到宁夏夜市品尝美食，对这里有许多美好回忆。

柯志恩则说，9月19日举办首场大型造势活动时，曾邀请蒋万安前往高雄站台，当时亲眼见到民众对蒋万安的热情反应。如今台北与高雄的市长电视辩论都已结束，两人因此再度安排共同扫街。

柯志恩说：“对我个人来说，我就是来陪伴这位正直、陪伴非常优秀的蒋市长。”她也表示，希望借此次行程与住在台北的高雄乡亲交流，并呼吁他们11月28日返回高雄投票。

据报道，蒋万安预计将在星期六（11月7日）赴高雄，参与柯志恩的造势活动，并与民众党主席黄国昌、立法院前院长王金平等人同台。

台湾“九合一”地方选举将于11月28日投票，台北市长的选情目前最胶着，各家机构的民调结果也相差甚远。