知情人士透露，欧洲联盟拟对规模达18万亿欧元（25万亿新元）的单一市场规则作出针对性调整，帮助欧洲企业实现供应链多元化，减少对中国等国家的依赖。

据彭博社引述知情人士报道，欧盟委员会将修改机动车型式认证和外国补贴相关法规，以更有效地应对部分进口产品带来的经济安全风险，同时减少理念相近国家的供应商和企业面对的监管障碍。

欧委会也拟修改强迫劳动相关法规和《商业秘密指令》，便利欧洲企业在欧盟内部市场实现供应链多元化，并提高风险较高的供应商进入这一市场的门槛。

知情人士称，这些调整旨在管理经济安全风险、堵塞监管漏洞，更好地保护欧盟单一市场，并将纳入欧盟计划在12月中旬前公布的一揽子措施。欧盟去年对华贸易逆差达3600亿欧元，预计还将继续扩大。

这套措施还包括一项引导企业转向其他供应来源的多元化工具。欧盟将识别商品和服务领域的关键依赖，评估相关风险，再提出通过现有或新措施应对风险的方案。

欧盟也计划推出新工具，通过限制特定商品和服务进入单一市场，更迅速地应对强硬贸易行动。这项工具的适用范围将比现有手段更广，运用也更灵活。

知情人士还说，一揽子措施将提出一项团结互助机制，列明当第三国对一个或多个欧盟成员国采取不利经济措施时，欧盟可采取的应对选项。

彭博社此前报道，欧盟同时计划动用保障措施，减少从中国进口化工、家具和机械等行业的产品。保障措施允许欧盟在某一行业产品进口激增时，对相关产品实施限制。

这些限制可能采取进口配额或关税的形式，最快于2027年第一季公布。欧委会希望借鉴近期限制中国混合动力汽车进口的做法；欧盟此前与北京达成协议，将中国混合动力汽车的年度进口量上限设为35万辆。这一上限被认为足够高，有助于避免引发北京报复。

上述措施将共同构成欧盟降低关键领域依赖、缩减巨额对华贸易逆差的主要支柱。不过，与北京对话并寻求协商解决方案，仍将是这一进程的核心环节。

欧盟贸易专员塞夫科维奇（Maros Sefcovic）计划明年初与中国官员评估进展，并讨论下一步行动。