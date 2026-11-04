韩国晶片制造商SK海力士计划通过扩大在华生产，为纽约新建存储晶片工厂筹资，但所需美国设备的出口许可据报迟迟未获批准，令公司赴美投资计划受阻。

据路透社报道，SK海力士正申请美国出口许可证，为大连工厂添置设备。公司认为，提高该厂产量、发展更先进的NAND晶片制造技术，既有助于保持竞争力，也能创造收入，支持美国建厂计划。

两名知情人士称，SK海力士旗下Solidigm计划投资约450亿美元，在纽约州马西（Marcy）兴建两座NAND闪存工厂，长期投资额可能达到约1000亿美元。NAND闪存在断电后仍能保存数据，可用于数据中心存储。

知情人士说，谈判仍在继续，大连工厂扩张计划能否获批，是纽约建厂计划的关键。这也凸显特朗普政府面临的政策两难：为了吸引外资、推动晶片制造回流美国，政府愿意在多大程度上放宽旨在防止美国技术助力中国军方的限制。

美国国会设立的跨党派机构美中经济与安全评估委员会委员米勒（Leland Miller）说：“归根结底，如果没有白宫开绿灯，这些计划都无法推进。”

自8月底以来，Solidigm高管已与美国商务部官员会面近10次。在8月底的一次会议上，Solidigm联席首席执行官Richard Chin及其他高管，与美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）和次长凯斯勒（Jeffrey Kessler）会面。

知情人士称，两名官员当时似乎对潜在投资和在美国兴建NAND工厂抱有期待，也有意寻求解决方案。此后，公司与商务部持续调整申请内容，已拟出多个版本的许可申请。

不过，凯斯勒在上周的会议上仍坚持，美国不希望允许更多美国晶片制造设备输往中国，用于技术升级或扩大产能。商务部目前尚未正式驳回向大连工厂现有闲置洁净室出口设备的许可申请。

双方也在就另一份2027年度许可证进行谈判，涉及维持大连工厂运作所需的设备。

Solidigm上周发表声明说：“作为一家在美国创立、总部设在美国的公司，Solidigm定期评估战略选项，以更好地服务客户，提升长期竞争力。公司目前正探索在全球潜在地点兴建NAND闪存晶圆厂的选项，尚未就任何具体行动方案作出决定。”

Solidigm此次仍沿用上周的声明。SK海力士未立即回应在非办公时间发出的置评请求。

知情人士说，公司代表也与美国财政部官员会面。SK海力士若要为中国工厂购买设备，还须获得财政部对对外投资限制的豁免。财政部回应说，将先观察商务部如何处理。

SK海力士在10月23日的声明中说，Solidigm此前曾考虑首次公开售股（IPO），以协助筹资建设美国生产设施，满足不断增长的存储需求，但鉴于近期市场状况和股价走势，已暂停评估上市选项。

SK海力士在2020年同意以90亿美元收购英特尔位于中国大连的NAND工厂，随后接管该厂及固态硬盘存储业务。此后不久，美国实施广泛出口管制，限制向认定为中国先进晶片工厂的设施出口美国晶片制造设备。

美国最初给予在华外资晶片工厂相关豁免，但商务部去年撤销了允许这些工厂接收美国设备的授权，并改为发放年度许可证，允许供应商在规定数量内向这些工厂出口特定设备和技术。

美国商务部在2025年8月的声明中明确指出，无意为中国境内晶圆厂的技术升级或产能扩张发放许可证。

SK海力士则主张，向大连工厂的闲置空间添置设备不属于扩大产能，因为相关洁净室早在2023年就已建成。路透社上月报道，公司也希望在大连生产更先进的NAND产品。