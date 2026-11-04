中国存储晶片制造商长鑫科技董事长提议增加回购股份金额，最高50亿元（人民币，下同，约9.6亿新元）。

长鑫科技集团股份有限公司星期三（11月4日）发布公告称，公司收到董事长朱一明的提议，将几日前披露的回购方案中回购金额由“不低于人民币10亿元（含），不超过人民币20亿元（含）”增加至“不低于人民币25亿元（含），不超过人民币50亿元（含）”。

公告称，此举是基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效推动全体股东利益、公司利益和员工利益紧密结合。

据澎湃新闻报道，此前的10月30日，长鑫科技曾召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于10亿元、不超过20亿元，回购价格不超过72.69元/股。

根据方案，本次回购股份拟用于股权激励、员工持股计划，以及注销并减少公司注册资本。其中，拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量约为实际回购总量的50%，且不高于该比例；用于注销并减少注册资本的股份数量不低于实际回购总量的50%。

业绩方面，长鑫科技披露的2026年第三季度报告显示，公司前三季度业绩大幅增长，实现营业收入2690.24亿元，同比增长738.51%；归属于上市公司股东的净利润1320.4亿元，上年同期为亏损52.8亿元，实现扭亏为盈。