香港持续两年的上市筹资热潮逐渐降温，首次公开募股（IPO）交易未能完成的比例升至全球金融危机以来最高水平。

据彭博社汇编的数据，2026年约有四分之一的上市交易未能完成，为2008年金融危机以来最高。当年，这一比例曾高达40%。

人工智能（AI）产业链企业掀起的融资热潮，推动香港今年IPO筹资额突破500亿美元（639.79亿新元），这是香港历来第三次达到这一水平，参与融资的企业以中国公司为主。

不过，过去三个月，随着投资者对AI投资趋于谨慎、股市表现疲弱，以及香港监管机构加大力度打击涉嫌扰乱市场的行为，IPO活动有所放缓。

骏利亨德森投资投资组合经理杜赫拉（Sat Duhra）说：“香港的IPO窗口并未关闭。只是规模较小的中国大陆企业逐渐发现，折价发行H股所能筹集的资金太少，难以抵得上股权稀释、发行费用和流动性风险带来的代价。”

杜赫拉说：“全球资本正涌向规模更大、流动性更强、盈利表现清晰，而且具有可信国际业务发展前景的企业。”

彭博社汇编的数据显示，今年8月至10月，香港共有17家公司首次上市，创2025年2月至4月以来的三个月最低纪录。

即使成功上市的企业，融资规模也受到影响。苏州东山精密制造股份有限公司完成了香港今年第10宗筹资额达10亿美元的上市交易，但最终筹资额还不到原定目标的一半。

彭博社数据显示，今年以来，至少78家公司推迟或撤回上市计划，或让上市申请失效，远高于过去十年平均每年约三家的水平。

IPO活动放缓，部分原因可能与过去两年上市交易持续活跃有关。自2025年初以来，香港通过上市筹集的资金累计达880亿美元，为2020年至2021年以来最高。

花旗集团股票资本市场联席主管古普特（Aloke Gupte）分析，美国中期选举，以及AI企业Anthropic PBC的大型上市交易等国际事件，也影响了IPO市场的交易活动。

随着股市表现疲弱，中国监管部门也密切关注上市融资活动。知情人士透露，北京正加强审查上市公司分拆旗下业务独立上市的计划。

据彭博社报道，上市交易未能完成的比例上升，部分可能与港交所今年8月调整规则有关。港交所将IPO申请有效期从六个月延长至12个月，让企业有更大空间推迟上市，而不必重新提交申请。

同时，香港证券监管机构加强对上市交易质量的审查，并警告市场参与者不得采取可能人为推高认购需求的做法。违规者可能面临高额罚款，情节严重者甚至可能承担刑事责任。