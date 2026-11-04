台湾政府的大陆委员会称孙中山的理念与中共有别后，中国大陆国台办反驳说，中共是孙中山革命事业最忠实的继承者，并批评民进党政府坚持“台独”立场、阻挠台湾民众参与大陆纪念活动等“种种恶行”，是对“中山精神”的背叛。

中国大陆去年宣布，将在今年11月12日举行孙中山诞辰160周年纪念活动。据台湾《联合报》报道，陆委会副主委梁文杰上星期四（10月29日）在记者会上说，北京一向把孙中山视为“中国革命的先行者”，“换言之，中共是合法的继承人”。但他说，孙中山“建立的是中华民国，不是中华人民共和国”，倡导的是“宪政民主”，而非“一个共产党领导的一党专政”。

梁文杰还说，孙中山倡导“王道主义”，与当前大陆扩张军备的“霸道主义”不同；孙中山“天下为公”的理念，也并非中共的“听党话、跟党走”。“孙中山先生的理念跟中共之间的差别，大家还是要牢记。”

对此，国台办发言人朱凤莲星期三（11月4日）在例行新闻发布会上回应说，孙中山是“伟大的民族英雄、伟大的爱国主义者、中国民主革命的伟大先驱”；中国共产党人是孙中山革命事业最坚定的支持者、最忠诚的合作者、最忠实的继承者。

她说，在中共领导下，中国人民经过百余年奋斗，取得了举世公认的伟大成就，孙中山擘画的很多蓝图在今天已经变成了现实。“我们成功走出了一条中国式现代化道路，中华民族伟大复兴势不可挡，祖国统一前景一片光明。”

朱凤莲批评民进党政府顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，不断扭曲台湾同胞抵御外侮的光荣历史，持续淡化、美化日本殖民统治，对外部势力奴颜婢膝，甚至阻挠台湾民众参与大陆举办的纪念孙中山诞辰160周年活动。

她说，“民进党当局犯下种种恶行，是对孙中山先生高尚人格的亵渎，也是对‘中山精神’的背叛”，并正告民进党政府，历史不容背叛，大势不可阻挡，“祖国统一终将实现也必然实现”。

孙中山生于1866年11月12日，是1911年辛亥革命的领导者之一，推动中国结束帝制、走向共和。他在1925年逝世。