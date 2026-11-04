台湾国防部建立接密资格认证机制，不分军文职及阶级，均须依接密等级区分完成查核，无危安疑虑者才能接触国防机密资讯。台湾国防部长顾立雄说，如果接触的机密等级越高，查核就会越严谨。

综合《联合报》、《自由时报》和TVBS新闻网等报道，台湾国防部星期二（11月3日）送抵立法院的业务报告证实，为了解台军涉密人员安全顾虑及风险，国防部已订颁“国军涉密人员安全调查作业规定”，建立接密资格认证机制，不分军文职及阶级，均须依接密等级区分完成查核，无危安疑虑者才能接触国防机密资讯，并纳入入出境安全管制。

顾立雄星期三（11月4日）在立法院受访时说，台湾国防部已做过说明，目前将是不分阶级，主要是以接触机密的程度来进行安全查核；如果接触的机密等级越高，查核就会越严谨。

顾立雄强调，这样不分阶级、全面性地清查所有军文职人员，能够契合实际接触机密的程度，是台湾国防部努力的方向。

据报道，台湾国防部指出，中国大陆对台渗透手法日趋多元，已由传统搜情窃密，拓展至统战吸收、利诱胁迫、网络接触及地下金流等复合手段，并持续锁定现役、退役官兵、眷属及国防科技工业合作对象，企图刺探国防机密、发展内应组织及渗透基层部队，对台湾安全构成严峻挑战。