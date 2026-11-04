由于美国晶片巨头英伟达难以扩大产量来满足激增的市场需求，中国人工智能（AI）企业预计，未来几个月只能收到已订购高端晶片中的一小部分。

彭博社引述知情者报道，阿里巴巴、腾讯、字节跳动及其他中国AI和云计算企业，共向英伟达订购约600万颗RTX Pro 5500晶片。不过，这些企业预计，未来四个月只能收到数万颗晶片，约占总订购量的1%。

知情者透露，每颗晶片售价超过11000美元（下同，14075新元），迄今累计订单总值约700亿美元。

中国大型云服务商对晶片的强劲需求，凸显中国AI算力严重短缺的问题。这也反映出，尽管中国本土硬件制造商不断取得技术进展，但仍存在一定局限。

彭博社报道认为，晶片供应不足，将使中国AI企业更难追赶美国的行业领先者。

尽管美国禁止英伟达向中国出售最先进的晶片，但RTX Pro 5500的性能尚未达到美国相关出口管制的限制门槛。不过，由于华为和阿里巴巴旗下平头哥等中国本土晶片制造商，在生产能力和技术水平上仍落后于美国竞争对手，RTX Pro 5500仍是目前中国市场上最好的AI晶片之一。

英伟达多年来一直游说美国政府，希望获准向中国客户出售更多晶片。不过，由于全球产能不足，英伟达正优先生产技术最先进、利润率更高的晶片，供OpenAI和Anthropic等企业使用。

知情者称，中国主要AI企业预计，首批数千颗RTX Pro 5500晶片将在今年底前交付，第二批数万颗晶片则预计于明年2月左右交付。

其中一名知情者说，目前仅有这两批晶片的交付安排获得确认。

一名知情者引述某主要买家的内部测算称，随着英伟达预计扩大产能，中国大型云服务商估计，到2027年底可收到约70万颗RTX Pro 5500晶片。然而，最终交付数量仍可能因英伟达调整产能而改变。

英伟达发言人在回应询问时说：“遗憾的是，美国企业仍受到美国过时的出口管制措施，以及中国对美国商品进口限制的双重制约。美国的出口管制甚至涵盖近五年前推出的游戏产品。”发言人拒绝评论具体出货数量。

知情者也说，英伟达已向客户发出预警，称由于产品的生产排期存在冲突，在可预见的未来，产能仍将受限。

英伟达的AI晶片由台积电代工生产。随着英伟达和台积电将更多产能分配给Rubin等下一代产品，预计RTX Pro 5500的供应仍将持续紧张。

美国政府担心英伟达性能最强的AI加速器会推动中国的AI发展，并增强中国的军事能力，因此禁止向中国出口这些产品。不过，特朗普政府近期解除了对部分较旧型号晶片的出口限制，这些晶片此前已少量售出。

美国科技媒体The Information在9月27日引述知情者称，中国政府已释放信号，可能允许中国科技公司购买英伟达RTX Pro 5500晶片。路透社上个月引述知情者称，字节跳动、阿里巴巴和腾讯已订购超过300万个、总值超过350亿美元的RTX Pro 5500晶片。