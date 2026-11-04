美国科技巨头苹果公司星期三（11月4日）开始在中国试推延宕两年的自研人工智能（AI）工具，力求追赶中国本土智能手机制造商。

据法新社报道，苹果上周末发布声明说，此次试推仅面向开发者，相关服务将于12月向中国公众开放。

这套名为“Apple Intelligence”的设备端AI功能，最早于2024年秋季在美国等国家推出，标志着苹果首次大举进军生成式AI领域。中国首批推出的18项功能包括通话实时翻译、信息摘要和校对工具，但不包括iPhone语音助手Siri的最新升级版本。

中国严格的监管要求，拖慢了这些功能在当地推出的步伐。此外，苹果在其他市场借助谷歌和OpenAI的模型增强自身AI能力，但这些模型在中国无法使用。

中国规定，AI服务提供商须向互联网监管机构登记，并遵守使用本地数据中心、在境内处理数据等要求。苹果直到今年7月才获得监管批准，此前据报曾与阿里巴巴、百度、字节跳动和腾讯等中国科技企业洽谈合作。

苹果已宣布，将与阿里巴巴旗下的通义千问合作，在自有基础AI功能之外，为设备整合更强大的AI功能。

艾媒咨询创始人张毅说，苹果迟迟未能在中国推出AI工具，并非因为研发落后，而是受制于“合规成本”。与本地伙伴合作，“意味着苹果在中国市场对AI体验的定价权和定义权上，作出了结构性让步”。

市场研究机构Counterpoint Research高级分析师林科宇认为，Apple Intelligence在中国推出，“填补了苹果AI服务长期以来的空白”，但未必能让苹果在竞争激烈的市场中获得“显著优势”。

研究机构Omdia的数据显示，中国有超过1亿1000万部iPhone能够支持Apple Intelligence，为这项服务迅速普及奠定基础，但市场竞争十分激烈。