一项全球投资追踪报告显示，中国今年获得450亿美元（575亿新元）清洁工业投资，已投运或在建的清洁工业工厂数量占全球的49%。

据路透社报道，Mission Possible Partnership（简称MPP）星期三（11月4日）公布的追踪数据显示，过去12个月，全球共有36个商业规模的工业脱碳项目作出最终投资决定，创下纪录，其中23个位于中国。同期项目主要集中在可持续航空燃料、甲醇和清洁氨领域。

这使全球已落实融资或建成的此类项目总数增至189个，其中93个位于中国。另有838个项目已宣布或处于开发阶段。

MPP首席执行官德拉萨勒（Faustine Delasalle）说：“过去12个月，作出最终投资决定的项目数量创下纪录，但我们需要将每年获得融资的工厂数量，从数十座提高到数百座。”

MPP指出，能否获得低成本的可再生能源电力，是许多低碳工业项目能否落地的关键。已宣布的待建项目预计每年需要3.5万亿千瓦时电力，相当于目前全球电力需求的12%。

不过，清洁工业项目正与蓬勃发展的数据中心行业争夺电力供应，电网也难以跟上需求激增的步伐。

MPP致力于推动全球“难减排”行业的脱碳项目，包括低碳水泥和钢铁生产、清洁甲醇、可持续航空燃料，以及使用更清洁能源的铝冶炼等领域。