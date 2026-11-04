台北市长选战进入白热化阶段，蓝绿阵营母鸡效应的方向正在改变，显示选战进入新一轮拉锯。国民党阵营从现任市长蒋万安早期凭领先声势带动议员候选人，在民进党籍挑战者沈伯洋声势上升后反而转为议员集体陪同企图拉抬市长选情；沈伯洋则从本来要靠议员带着频走地方，转为议员借“洋流”聚集人潮、带动选情。

两人10月31日举行首场电视辩论。主办单位之一的TVBS隔天公布辩论后电话调查，蒋万安以46%支持率领先沈伯洋42%，差距缩至四个百分点；另有47%受访者认为沈伯洋辩论表现较佳，40%认为蒋万安较佳。

蒋万安在辩论后宣示“吹起反攻的号角”，攻防随即转向街头。沈伯洋11月1日则在大安文山区举行车队扫街拜票，并在大安森林公园集结和开讲政见，直捣蓝营铁票仓，台媒报道现场逾3万5000人参与。

隔天，蒋万安到同个公园向晨运民众拜票，并称将走访各公园争取支持；星期二（11月3日）晚间，更与高雄市长候选人柯志恩在“洋流”起始地点宁夏夜市联合街扫。

沈伯洋以大规模集结展现洋流动员，蒋万安则回防同一地点，再与柯志恩跨区合体，双方较量由辩论表现转向街头声势和组织动员。

台北市长蒋万安（中右）与国民党高雄市长候选人柯志恩（中左）11月3日晚在台北宁夏夜市合体扫街拜票，展现国民党跨县市联动辅选。（缪宗翰摄）

从提名以来，蒋万安一度明显领先。国民党7月正式征召蒋万安竞选连任；TVBS 5月民调显示，蒋万安以58%领先沈伯洋的30%。

随着沈伯洋知名度提高，加上台北市食安、鼠患及儿虐等市政问题受到检视，TVBS 10月上旬民调显示，蒋万安支持率降至49%，沈伯洋升至41%，差距缩至8个百分点。

10月19日，台中市长卢秀燕出任蒋万安竞选总部主委，台北市五名国民党立委也加入竞选团队，出现地方诸侯和党籍立委共同助选的罕见场景。

民进党5月提名沈伯洋时，他是立委与学者，没有地方选举经验，知名度也不及现任市长；去年积极参与大罢免行动更使他成为蓝营攻击焦点。

早期民调中，沈伯洋落后蒋万安近三成。之后，沈伯洋透过走访地方、与议员合体及街头开讲增加曝光。8月18日，沈伯洋到宁夏夜市扫街，支持者沿途等候、排队签名合照；这场活动也成为“洋流”形成的早期节点。

10月11日，首场大洋流大型车扫从中山、大同区出发，逾2000名骑士加入，晚间在大龙峒保安宫开讲，现场近万人，直播观看逾6万人次。“洋流加油站”串联地方议员竞选总部，将沈伯洋的行程衔接议员选区组织。

民进党台北市长候选人沈伯洋（中）参选初期知名度低，需要由绿营议员陪同拜票，但在9月“洋流”声量上涨后，沈伯洋逐渐从被小鸡带动，转为带动同党议员选情。图为沈伯洋10月4日在台北竞选总部成立活动上发表政见。（法新社档案照片）

政治学所称的“裙摆效应”（coattail effect），是指某一层级的高人气候选人带动同党其他层级参选人的得票，台湾选战常称为“母鸡带小鸡”。

这次选战中，蓝营从蒋万安早期领先、带动小鸡，转为在沈伯洋声势上升后加强合体看板和集体陪同，出现“小鸡撑母鸡”趋势；绿营则由议员带着知名度不足的沈伯洋跑地方，转为沈伯洋以大洋流集结人潮、带动小鸡。

曾任蒋万安国会办公室法案助理的国民党籍台北市议员詹为元接受《联合早报》采访时分析，市长候选人选情看好，能提高支持者投票热情，进而带动同党议员；但中间选民不会因为投票支持蒋万安，就自然把票投给国民党议员，“他（中间选民）不会因为母鸡的声势强或弱来决定他的外溢会不会到议员的部分”，议员仍须各自争取。

看板是母鸡效应的可见信号。街头观察显示，相较于绿营议员候选人看板频繁与沈伯洋合体，与蒋万安合体的蓝营议员看板似乎不如预期中多。

担任过丁守中、郝龙斌及江启臣竞选团队发言人的詹为元说，起初他认为市长与市议员合体“本来就是必然的事情”，自己曾在蒋万安办公室工作，不必靠看板证明两人的关系。后来看到绿营候选人与沈伯洋合体看板增加，詹为元才有意识地增挂与蒋万安的合照，“不想让这个声势（给人感觉）好像蒋万安都没出现”，其他蓝营议员也随后跟进。

台北民权东路与吉林路口可见民进党台北市长候选人沈伯洋与同党市议员候选人林亮君、颜若芳合体看板，下方则有国民党市议员候选人叶林传等蓝营候选人的竞选广告。（缪宗翰摄）

詹为元也提到，蒋万安声势受到挑战后，蓝营议员反而更常集体陪同蒋万安到选区，没有因民调胶着而“跑掉”。他强调：“就算小鸡撑母鸡也没关系。”

民进党籍台北市议员颜若芳是中山、大同选区议员，也参与了沈伯洋“台北大洋流”首场大型车扫。她接受本报采访时回忆，沈伯洋刚投入选战时知名度不足，地方行程常由议员带着沈伯洋走，“大家（选民）认识议员比认识沈伯洋还要多”。

颜若芳认为，宁夏夜市活动及之后的洋流人潮是转折，选战已从“小鸡带着他（沈伯洋）在地方上跑”，转为“大母鸡带着我们全部的小鸡往前冲”。

民调专家戴立安星期二在信民协会记者会上分析，民进党可能把沈伯洋当作“战略武器”，让沈伯洋短暂、分散地到各地助阵，以免盖过当地候选人或出现边际效应递减；但若离开台北太久，也可能让选民质疑“你不在台北”。

综合来看，台北市长选战的母鸡效应已从看板合影延伸到地方造势、集体拜票与跨区行程。选举结果将检验市长候选人的声势能否落到议员票上，也将显示小鸡在借力母鸡之后，能否建立自己的地方支持。