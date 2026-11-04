（台北综合讯）中国大陆籍男子程万军在台湾机场“跳机”要求暂时留置，台湾当局称，因无法核实程万军所说遭受迫害之事，已将他遣返前一航点泰国曼谷。

综合《联合报》《自由时报》等报道，程万军星期一（11月2日）从曼谷搭乘长荣航空航班，经台北转机前往北京。班机抵达桃园机场后，他在转机时前往移民署柜台，表明自己遭受政治迫害，并在机场管制区内拍摄视频公开求援，要求台湾提供短期人道援助。

据报道，程万军曾为《法律与生活》杂志社官网执行总编，也担任过央视《法律讲堂》节目主讲人。

台湾移民署星期三（4日）通报说，针对案件，移民署按照现有机制会商陆委会等机关审慎处理，因当事人对诉求未提出具体事证，不符合援助条件及资格，且并无有效入境许可证件，已经依规送返前一航点泰国曼谷。

通报也透露，程万军拒不配合，在登机过程中极力抗拒，并有自伤行为，移民署采取必要措施以维护飞航安全。

陆委会同日发文告说，关于程万军称遭中国大陆迫害并寻求暂留台湾以待前往欧美国家一事，因为每年均会发生多起类似案件，政府基于职责必须要有甄别机制，不可能每一件都以暂时留置处理。

陆委会指出，此案主要关键在于无法核实程万军所说遭受迫害的情事。到目前为止，除了当事人自己声明内容以外，政府找不到其他第三方事证佐证。

文告也说，程万军可自由出入中国大陆，也没有被限制人身自由。“政府处理类似案件，有一定的审酌基础，目前仅能依既有机制将程万军先生送返回泰国。”

程万军星期三接受台湾的中央广播电台访问时说，他已于星期二（3日）晚间被遣返至曼谷。由于签证即将到期，他目前仍会积极透过其他管道申请到第三国安全庇护。