中国将修改有“小宪法”之称的刑事诉讼法，计划首次在中国法律中明文写入“禁止有罪推定”。有中国地方官媒称，中国法案里一直没有明示无罪推定原则，“不能不说是一种遗憾”，写入“禁止有罪推定”是法治进步大动作。

据新华社报道，中国刑事诉讼法修正草案在星期一（11月2日）提请全国人大常委会会议初次审议。草案对刑事诉讼的基本原则进行充实完善，其中包括完善无罪推定原则的规定。草案明确：“未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。禁止有罪推定。”

北京师范大学法学院教授彭新林说：“进一步明确‘禁止有罪推定’，对于确保司法公正、维护社会公平正义具有重要意义。”

广东官媒《南方都市报》星期二（11月3日）在题为《禁止有罪推定，实践人权法治》的评论文章中形容，草案在贯彻无罪推定原则上的突破“值得大书特书“。

“未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪”在1996年就已写入中国刑诉法，被视为中国刑事法治贯彻无罪推定原则的表述，不过南都评论称：“无罪推定原则不断深入人心，但法案里一直没有明示，不能不说是一种遗憾。”

文章称：“草案披露出的所增加的几个字，尽管是以‘禁止有罪推定’的视角切入，但依然是因应国家法治进步的大动作，坚持无罪推定，还是禁止有罪推定，在措辞上还有继续商榷的空间，其措辞、侧重和所要重申的态度，值得立法过程锱铢必较。”

法律学者王仁琳星期二也在《新京报》撰文指，近30年来，由于缺少明示的禁止性规范，有罪推定在中国从公开走向隐蔽，仍以不同方式活跃在办案流程之中。“简单加上六个字并不具备制度纠偏的魔力。也因此，此番新增的‘禁止有罪推定’表述，是与强制措施、证据资格、辩护权等具体条款放在一起，再度进行一次系统性升级。”

陷入刑讯逼供争议的指定居所监视居住（简称“指居”）是存是废，是此次修法中中国法学界的另一关注焦点。草案明确监视居住作为减少羁押的替代措施的定位，对于无固定住处的犯罪嫌疑人、被告人，不再由公安机关指定一个处所进行监视居住，而是依法采取其他强制措施。

中国社会科学院法学研究所研究员刘仁文说：“实践中，曾出现滥用指定居所监视居住等妨害司法公正的现象，此次修法意在压缩指定居所监视居住的适用空间，充分保障犯罪嫌疑人、被告人的合法权利，更好保障公民人身自由。”

北京大学法学院教授陈永生在9月的一场公开论坛上说，指居过去几年被中国一些地方公安机关作为刑讯逼供的新手段。由于指居的过程中办案机关和监管执行机关没有分离，侦查人员利用指居的机会对犯罪嫌疑人进行刑讯逼供，造成了不少严重后果，甚至致嫌疑人死亡。“近年来，媒体披露了至少10件相关案件，最著名的就是石家庄暴钦瑞案件，这些案件的曝光引起了最高层的重视。”