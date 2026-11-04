第二十九届北京·香港经济合作研讨洽谈会上，两地签约47个项目，香港特首李家超提出金融、科创及出海三大合作方向。

据中新社报道，京港洽谈会星期三（11月4日）在北京开幕，并举行两地重点合作项目签约仪式。

本届京港洽谈会共有47个项目签约，金额达74.79亿美元（约95.7亿新元）。

签约项目中，在京投资项目34个，在港投资项目六个，协议类项目七个。从产业分布看，签约项目覆盖科技服务、商务服务、生物医药、金融、软件和信息技术服务、商业航天、文化旅游等领域。

就京港加强合作，香港特区行政长官李家超在会上提出三大方向，包括推进金融双向开放、深化科创联动及赋能企业出海。

李家超说，香港是国际金融中心，积极连接中国大陆市场与全球资本，是北京企业最方便的国际融资平台。特区政府的大陆企业“出海”专班自去年成立以来，已协助超340家大陆企业，包括超60家北京企业，在香港融资、对接海外标准、取得行业认证和合规安排等。

本届京港洽谈会还安排一系列专题活动，涵盖科技创新、专业服务、双向开放以及北京市多个区域的投资推介和交流合作平台，推动两地合作向更宽领域、更深层次拓展。