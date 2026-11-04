中国科技巨头腾讯正式发布新一代大语言模型Hy4，称它已跻身全球最强开源模型之列。

综合腾讯网和彭博社报道，腾讯混元星期三（11月4日）正式发布Hy4。相比此前的Hy4 preview，新模型进一步扩大预训练和后训练规模，首次引入视觉理解能力，并重点强化指令遵循、长文本理解、长程Agent及真实生产力任务表现。

腾讯称，从评测结果来看，Hy4已跻身全球第一梯队开源模型行列，模型权重也将于近期开源。

不过，混元团队称，尽管Hy4已经是目前最强的开源模型之一，但与顶尖闭源模型仍然存在较大差距。混元将持续稳健地扩展预训练和后训练规模，努力缩小和顶尖闭源模型的差距。

在大语言模型竞争中，腾讯已落后于科技巨头竞争对手以及迅速崛起的原生AI初创公司。字节跳动在聊天机器人和视频生成领域占据主导地位，这两者都是极具前景的变现途径。今年夏天，月之暗面的Kimi和阿里巴巴的千问在某些全球基准测试中，已对OpenAI和Anthropic的顶尖模型构成挑战。

今年以来，腾讯市值已缩水约35%，因投资者越来越关注AI在晶片和数据中心等基础设施方面不断增长的投入能否带来回报。该公司将于11月18日公布第三季度财报。