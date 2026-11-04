中国新疆维吾尔自治区政府官方新媒体账号发文称，一名76岁的新加坡游客在新疆病危获救后，决定每年向医院定向捐赠10万元人民币（1.9万新元），资助经济困难患者，这是这家医院首次收到个人定向捐赠。

新疆政府官方新媒体账号“新疆发布”星期二（11月3日）发布题为《在新疆经历了什么，让这位外国老人深受感动？》的文章和视频。

新疆政府称，76岁的新加坡人许森福在10月14日从塔什库尔干到莎车，高原反应让他突发急性高原性肺水肿，左心衰竭合并急性肺水肿、Ⅰ型呼吸衰竭、心源性休克。因为年事已高，他身上还叠加其他基础疾病。许森福被紧急送进莎车县人民医院重症医学科时，“生命已危在旦夕”。

视频中，许森福回忆：“在120（中国医疗急救号码）（去医院）的路上，其实我已经完全不能够呼吸。”许森福的妻子说：“血氧好像从50降到38的时候，我心里面很怕很怕。”

新疆政府称，上海市第十二批“组团式”援疆医疗人才、浦东新区人民医院急诊与重症医学科专家邹海，随后牵头评估，带着重症团队抢救，联合多学科研判病情，和新疆本地医护人员并肩作战。老人一天天脱离危险，在10月17日脱机拔管，最终康复出院。

在新疆政府的视频中，躺在病床上的许森福形容：“就是从死亡边缘救回来了。”

据介绍，为回馈医院的救命之恩，许森福近日在莎车县人民医院做了一个决定：以个人名义，每年向医院定向捐赠10万元人民币，资助重症医学科经济困难的住院患者。这是这家医院历史上第一次收到个人定向捐赠。

新疆政府文章引述许森福的话称，这次的经历让他深受感动，捐款是“在我能力范围里面，尽一点绵力”。许森福的妻子也说：“千言万语都没办法表达我的感激之情。”