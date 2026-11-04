中国外长王毅说，中国与参与澜沧江—湄公河合作的东南亚国家，应加强执法与安全领域的一体化合作。

据路透社报道，王毅星期三（11月4日）在北京举行的联合记者会上作出上述表述。

泰国外长西哈萨（Sihasak Phuangketkeow）在记者会上说，会议也讨论通过智慧农业、数码贸易、人工智能（AI）、教育、医疗保健及可持续旅游等领域的合作，推进创新走廊建设。

据中国外交部网站消息，王毅星期二（11月3日）至星期三在北京主持澜沧江—湄公河合作第十一次外长会，并分别与西哈萨，老挝副总理兼外长通沙万（Thongsavanh Phomvihane），以及缅甸国家计划、投资与对外经济部部长昂觉霍（Aung Kyaw Hoe）。

王毅与西哈萨会晤时说，中国愿同泰国筹备好下阶段高层交往，为两国关系提供战略保障，同时继续开放超大规模市场，鼓励更多企业赴泰投资兴业，拓展人工智能、算力中心、半导体等新兴领域合作。他也希望泰国继续为中资企业提供稳定、良好、可预期营商环境，并呼吁双方加大联合打击网赌电诈力度，彻底铲除犯罪滋生土壤。

王毅指出，在变乱交织的国际形势下，加强邻国合作至关重要。澜湄合作是本地区最成功的次区域合作之一，中国高度赞赏泰国为澜湄合作发展作出的重要贡献，愿同泰国作为共同主席国筹备好澜湄合作第五次领导人会议。

王毅与通沙万会晤时指出，中老要共同筹备好高层交往，用好中老经济走廊合作联委会机制，加快推进中老铁路建设和经贸、矿产等领域合作；共同办好“中老友好年”活动，大力增进人文交流。他还说，双方要密切在多边和地区事务中的团结协作，推动中老命运共同体建设取得更多务实成果。

王毅与昂觉霍会晤时提到，中国支持缅甸实现政治和解，支持缅甸新政府稳定局势、发展经济、改善民生、实现振兴，并称中缅要统筹发展和安全，稳步推进中缅经济走廊重点项目，加强能源资源等领域合作，加大打击网赌电诈力度，阻止妙瓦底乱象死灰复燃。他希望缅甸采取切实措施，维护中方在缅人员、机构、项目安全。