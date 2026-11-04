美国总统特朗普再次向伊朗发出战争威胁后，中国外交部说，当务之急是避免中东战端重启，并称愿与沙特、伊朗等地区国家加强沟通对话，推动通过谈判化解争端。

中国外交部发言人毛宁星期三（11月4日）在记者会上说，面对当前中东局势紧张升级，中国愿意同沙特、伊朗等地区国家加强沟通对话，当务之急是避免中东战端重启、殃及地区人民。

她说，中国将继续以中国国家主席习近平就促进中东地区和平和安全提出的系列倡议主张为指引，秉持客观公正立场，支持伊朗和美国通过谈判化解争端，推动也门问题寻求政治解决，助力就开放霍尔木兹海峡形成稳妥全面的解决方案。

毛宁还说，期待地区国家秉持相互尊重、睦邻友好原则，共同打造共同、综合、合作、可持续的地区安全新架构，实现地区长治久安。

特朗普上星期六（10月31日）说，美国已摧毁伊朗大部分军事力量，但仍须“处理”一两个目标。伊朗则警告，若遭攻击将予以报复。

中国是伊朗的主要经济伙伴之一。在这场持续数月、扰乱全球航运的冲突中，北京一直寻求缓和局势。

毛宁星期一（11月2日）在记者会上披露，中国政府中东问题特使将在本月上中旬访问伊朗、阿曼和沙特，开展穿梭外交，劝和促谈、缓和紧张局势。