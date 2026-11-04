中国官方公布，从公众视野中“消失”多时的武警上将、武警部队原司令员王宁，被免去全国政协常委、外事委员会副主任职务，并被撤销全国政协委员资格。包括王宁在内，中国连续三任武警司令员全数“出事”。

据新华社报道，中国全国政协第十四届全国委员会常务委员会第十九次会议，星期三（11月4日）下午在北京闭幕。中共政治局常委、中国全国政协主席王沪宁主持闭幕会并讲话。

经表决，会议通过关于申长雨不再担任第十四届全国政协常委职务，并接受他请辞委员的决定；通过关于免去王宁第十四届全国政协常委、外事委员会副主任职务，并撤销他委员资格的决定；通过关于撤销张建明、余艳红、王彤宙第十四届全国政协委员资格的决定。

公开信息显示，63岁的申长雨是中国科学院院士、中国国家知识产权局原局长。官方通稿仍以“同志”称呼申长雨，但在提到王宁等人时，则没有以“同志”来称呼。

71岁的王宁是曾是武警部队司令员、党委副书记，在2015年晋升武警上将警衔。他也是第十九届中共中央委员。

王宁自2023年3月起开始担任第十四届全国政协常委、全国政协外事委员会副主任，至此番被撤职。

王宁已从公众视野中消失多时，他早在今年3月，就已缺席全国“两会”（人大、政协年会）这一中国年度重要政治活动。

王宁的前任、武警部队原司令员王建平在2016年落马，成为2012年中共十八大后首位落马的现役解放军上将。

2020年接任王宁出任武警司令员的王春宁，因涉嫌严重违纪违法，在去年被开除中共党籍和军籍。

其余被撤资格的三人中，张建明是四川明宇集团有限公司董事长；余艳红曾任中国国家卫生健康委员会党组成员，以及国家中医药管理局党组书记、局长等职；王彤宙曾任中国交通建设集团有限公司中共党委书记、董事长。中国媒体曾报道，王彤宙在去年6月“被带走”。

据新华社报道，中共政治局委员、中国全国政协副主席石泰峰，全国政协副主席胡春华、沈跃跃、王勇、周强、何厚铧、梁振英、巴特尔、苏辉、邵鸿、高云龙、穆虹、咸辉、王东峰、姜信治、蒋作君、何报翔、王光谦、秦博勇、朱永新、杨震出席了星期三闭幕的这次政协会议。