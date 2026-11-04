英国收紧移民政策，在英国国民（海外）（简称BNO）签证计划下移居当地的香港人，虽然仍可像从前那样在移英五年后申请永久居留，但日后须面对更高的英文门槛和更严格的刑事纪录审查，许多移英港人因此批评英国政府改变对港人的承诺。

近年英国国内的反移民思潮升温，为了平息民众对移民政策的不满，英国内政部长马哈茂德（Shabana Mahmood）星期一（11月2日）公布全面改革移民规则的方案。

根据新的规定，大部分移民取得英国永久居留资格所需的基本居住年期，将从五年延长至10年。新措施有追溯力，目前已经在英国的移民也会受到影响。

在新规下，持有BNO签证的港人，仍可在移英五年后申请永居。不过，马哈茂德在国会应询时透露，BNO港人日后在申请永居时，须达到更高的B2英文水平要求，并面对更严格的刑事纪录审查。但截至星期二（3日），英国政府官网的BNO移民规则仍列明，申请永居者只须达到较低的B1英文水平。

英国内政部星期二两度回复海外港人网媒“绿豆”询问时证实，英国政府对香港BNO签证持有人的承诺维持不变，只要符合要求仍可在移英五年后申请永居，但在新制度下，申请者须符合普遍适用于永居申请的新要求，包括新的刑事纪录规定及B2英语水平要求，除非已获豁免或有保障安排。

上述豁免或保障安排，是指在英语要求方面，目前对儿童、65岁或以上人士，以及因身体或精神状况无法达到要求的人士，将继续获得豁免。

英国内政部也说，在刑事纪录方面，当局也会保留酌情权，考虑不同司法制度之间的差异，包括某些行为在海外被列为刑事罪行，但在英国并不构成犯罪的情况。

近年通过BNO签证计划移英的香港人大约有17万人。英国政府公布新要求后，部分原本已在准备B1考试的移英港人都担心受到影响，在网上批评当局改变对港人的承诺，促请当局尽快澄清新规及作出过渡安排。

关注香港人权的组织“香港监察”发表声明，对英国政府提高BNO永居门槛表示失望，担心政策变动影响已按原有制度规划生活的港人家庭。

除了英文门槛，新的刑事纪录审查也引起关注。由前香港葵青区议员郭子健发起的社区组织Dandelion Solidarity CIC星期一致函马哈茂德，关注新规可能影响因参与香港政治活动而被定罪的港人。郭子健担心，若英国政府未能区分政治性定罪与一般刑事犯罪，部分曾遭政治迫害的港人恐因此失去定居机会。

香港公共管治学会理事长陈财喜博士接受《联合早报》访问时说，近年英国经济欠佳，许多人将问题归咎于移民，英国政府因此大幅提高移民要求。“虽然香港的情况比较特殊，英国政府自认对香港人有道义责任，但在国内强烈的反移民氛围下，也要稍微提高港人移居英国的门槛，包括英文水平。”

他认为，澳大利亚、加拿大等西方国家过去几年都收紧移民要求，不排除英国日后还会提高香港移民的申请门槛。“各国都只想争取高质素人才或者有钱的人，除非是投资移民或者通过专才计划，否则移民西方国家的难度将会更大。”