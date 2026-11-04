美国共和党在中期选举中惨败，民主党赢得国会两院多数席位。受访美国学者认为，特朗普对华政策将受到更大政治制约，白宫与国会在台湾、科技和经济安全议题上的分歧可能加深，让中美“建设性战略稳定关系”面临考验；深圳APEC峰会将成为观察中美关系走向的重要窗口。

中国学者则认为，美国选民更关注生活成本和物价上涨，中国并非此次选举的核心议题。民主党胜选虽对特朗普构成政治打击，但不会实质改变中美关系基本走向。

美国中期选举也引发中国舆论关注。“特朗普说中期选举未打击到他”等话题星期三（11月4日）一度登上微博热搜。上证综指当天也上涨2.2%，创七个月来最大单日涨幅。路透社报道分析，除了中国政府出台的支持措施提振市场，民主党胜选的消息也成为中国投资者逢低买入的催化剂。

中国外交部发言人毛宁星期三在例行记者会上没有直接评论选举对中美关系的影响，只强调中方愿与美方落实两国元首重要共识，加强沟通，妥处分歧，拓展合作，构建中美建设性战略稳定关系。

美国昆西研究所高级研究员西蒙（Denis Simon）向《联合早报》分析，民主党掌控国会“不会必然终结中美建设性战略稳定关系”，但会使这一目标“更难实现和维持”。特朗普希望保留对华外交灵活，国会则可能加强制度约束，防止美国对中国作出过多让步。特朗普或许有空间与习近平谈判，却未必能保证华盛顿落实每一项协议。

西蒙认为，分歧在对台军售和科技政策上尤其明显。特朗普今年5月与习近平会晤后，暂缓总额约140亿美元（179亿新元）的对台军售案。民主党可能通过加强国会审查、要求行政部门解释延迟原因及推动立法，增加特朗普拖延军售的政治成本。不过，军售启动和批准仍主要由行政部门掌握，国会则拥有获得通知、审查军售和立法的权利。

科技方面，民主党可能收紧半导体出口许可，加强对先进人工智能晶片和计算设备的审查，并限制敏感技术转移及中国对美国战略产业的投资。不过，民主党内部并非意见一致，部分议员也关注美国企业的经济成本及过度与中国脱钩的后果。

APEC领导人非正式会议将于11月18日至19日在中国深圳举行。西蒙认为，特朗普可能寻求中国增加采购美国农产品和能源、扩大美国企业在华市场准入，并在关键矿产和供应链稳定方面取得成果，但若美国不在关税和科技限制方面作出对等承诺，北京将不愿作出重大让步。

清华大学战略与安全研究中心副研究员孙成昊评估，APEC期间可能举行的中美元首会晤，将成为检验中美建设性战略稳定能否经受美国国内政治变化的“重要节点”。特朗普可能争取扩大美国对华出口、降低贸易不确定性和稳定关键矿产供应，但不代表他对华立场必然软化。

孙成昊强调，关键是元首共识能否落实，而非只在会晤当天改善气氛。双方能否延续降税、贸易投资机制和人工智能对话，也值得观察。

他认为，生活成本压力可能限制特朗普进一步加征关税，先进晶片出口限制则更可能获得两党支持。特朗普还可能赶在美国新一届国会明年1月3日开议前，于今年底推进经贸安排，也可能在两国元首会晤后宣布军售或收紧对华限制，以回应美国国内指责他“对华让步”的批评。

南京大学中国南海研究协同创新中心执行主任朱锋和新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务副教授骆明辉均认为，民主党赢得国会两院多数席位不会从根本上改变中美关系走向。

朱锋说，中美建设性战略稳定关系符合双方利益，民主党也清楚这一点；特朗普的交易型外交风格不会改变，中国本来也未对特朗普抱有过度期待。对北京而言，“最重要的是坚持自身发展战略，避免陷入大国竞争的恶性循环”。

骆明辉则指出，美国两党对华战略存在相当程度的共识，即使特朗普接下来两年“跛脚”，美国对华政策也不会出现重大变化；中国会继续重视元首外交，同时着眼下一届美国总统选举及更长远的中美关系。他认为，若特朗普与习近平在APEC期间会晤，将体现中美建设性战略稳定关系的延续，而非考验。