中国生物科技企业诺禾致源（Novogene）及美国子公司起诉美国国防部，要求撤销将其列入中国军事企业名单的认定。

综合路透社和彭博社报道，该公司星期二（11月3日）在哥伦比亚特区联邦地区法院提起诉讼。

诺禾致源称，美国国防部6月将其加入黑名单前既未发出通知，也未给予它和子公司回应或申辩的机会。五角大楼的认定不仅缺乏充分证据，而且违反了《行政程序法》以及美国宪法第五修正案赋予它的正当程序权利。

这家上市公司称自己并非由中国人民解放军或任何其它中国军事组织拥有或控制。

诺禾致源称，这一认定已给公司造成“严重、不可弥补且毫无正当理由的经济、声誉及其它损害”。

诺禾致源在诉讼中请求法院下令将其从相关名单中移除，并阻止美国政府执行这一认定，同时要求判令被告支付律师费及诉讼成本。

今年6月，美国国防部将诺禾致源、阿里巴巴、百度，以及比亚迪和蔚来等企业列入“中国军事企业”名单。美国国防部不得与名单上的企业直接签订合同。

这一认定并不施加正式制裁，但从2027年起，将限制五角大楼通过第三方采购这些企业的产品或服务。

多家中国企业已就相关认定起诉五角大楼。上周，一名美国法官批准了阿里巴巴集团控股有限公司提出的初步禁令申请，下令美国政府不得拒绝向该公司授予五角大楼合同。此前，该公司已就被列入名单提起诉讼。

上个月，比亚迪的两家子公司就一项联邦法律起诉五角大楼。两家公司认为，这项法律侵犯了比亚迪依据美国宪法第一修正案享有的权利。

今年8月，大疆就被列入黑名单一事提出上诉。法院认为，大疆提出的论点有理据，即非机密记录不足以支持该公司为中国国防工业基础作出贡献的结论。上诉法院命令下级法院重新审议其驳回大疆要求从五角大楼名单中除名申请的裁决，目前案件仍在审理中。

同样在今年8月，生物技术企业药明康德也获得美国一家联邦法院颁发的初步禁令，阻止其被列入名单。药明康德称，五角大楼的这一认定出于政治动机。