中国印发《实施全面节约战略行动方案》，旨在进一步形成崇尚节约的社会风尚。

据新华社报道，记者星期三（11月4日）从中国国家发展改革委获悉，为推进各类资源节约集约利用，维护国家资源安全，加快经济社会发展全面绿色转型，国家发展改革委、工业和信息化部等部门联合印发《实施全面节约战略行动方案》。

行动方案明确，到2030年，全面节约制度更加健全，资源利用效率明显提高，中国单位国内生产总值能耗、用水量、建设用地使用面积比2025年分别降低10%左右、10%、15%，粮食全产业链各环节损失率持续降低，主要再生资源年循环利用量达到5.1亿吨，进一步形成崇尚节约的社会风尚。

行动方案突出问题导向，从推进“能水粮地矿材”各类资源要素节约和增强全民节约意识等七个方面，分别提出了重点任务举措。行动方案还明确了标准、政策、监管、科技等支撑保障措施。

据悉，下一步，国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、水利部、国管局将会同有关部门加强统筹协调和督促指导，细化目标任务，压实各方责任，扎实推动行动方案各项任务举措落实落地，强化行动方案实施过程中的跟踪评估，充分发挥政府、企业、行业协会、社会公众等各方面作用，形成整体工作合力，不断提高资源利用效率，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实资源保障。