中国闪存晶片制造商长江存储据报暂停在上海的首次公开募股（IPO）计划，上市时间可能推迟数个月，反映中国股市持续疲弱之际，监管部门正收紧对科技企业上市的审批。

路透社星期三（11月4日）引述长江存储内部通知及知情人士报道，长江存储原计划在10月底至11月初启动IPO战略配售，但公司近期以“多种因素”为由，通知员工相关程序已暂停，未具体说明原因。

两名知情人士透露，上市计划可能推迟数个月，预计最快在2027年上半年完成，具体仍取决于市场情况。

长江存储母公司CCSH今年8月向上海证券交易所科创板提交上市申请，计划募资330亿元（人民币，约63亿新元）。根据上交所网站资料，相关申请目前仍处于问询阶段。

长江存储是中国最大的NAND闪存晶片制造商，也是北京推动半导体自主可控的重要企业之一。上市计划推迟，可能影响公司的产能扩张部署。

报道指出，随着中国股市近期走弱，监管部门也加强对新股上市的审查。四名知情人士透露，中国证监会已非正式要求投资银行放缓人工智能（AI）及晶片企业的IPO进程。

中国沪深300指数10月下跌8.5%，创逾10年来最差单月表现；上海科创50指数截至10月底，较7月高点累计下跌约40%。