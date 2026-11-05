14名欧洲议会议员敦促欧盟委员会评估中国汽车制造商比亚迪的汽车是否构成安全威胁，并考虑采取限制措施，包括将比亚迪排除在公共采购项目之外。

路透社星期三（11月4日）报道，由法国籍欧洲议员卡尔丰（Francois Kalfon）牵头的14名议员，向欧盟委员会提交书面质询，要求欧盟网络安全机构评估比亚迪汽车的安全风险，并考虑将比亚迪列入高风险供应商名单。

卡尔丰在质询文件中指出，中国2017年颁布的《国家情报法》要求企业配合国家情报工作，因此“允许第三国的联网汽车接触欧洲敏感基础设施，将构成不可接受的安全风险”。

美国军方上个月以存在“不可接受且无法消除的风险”为由，禁止比亚迪汽车进入位于日本冲绳的嘉手纳空军基地，但未具体说明相关安全疑虑。

欧洲议员也要求欧盟委员会说明，是否计划限制中国汽车进入具有战略意义的军民两用基础设施，以及将比亚迪排除在公共采购项目之外。

对此，比亚迪回应称，无论储存在云端或车内的数据，都无法从中国远程访问，客户始终掌握自身数据的控制权。比亚迪欧洲公司也不会向中国境内的比亚迪关联企业或第三方提供相关数据。

卡尔丰同日也致函法国总理勒科尔尼，敦促法国政府采取措施，防范中国联网汽车，尤其是比亚迪汽车可能带来的间谍风险。

欧盟委员会通常有六周时间答复欧洲议员的书面质询。