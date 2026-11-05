中加经贸关系日趋热络，两国同意延长相互豁免关税措施直至2028年底。

据中国商务部官网消息，中国商务部部长王文涛与加拿大国际贸易部长西杜星期二（11月3日）在北京共同主持召开第29届中加经贸联委会首次部长级会议，双方就中加经贸关系、传统和新兴领域合作以及彼此经贸关切等进行坦诚、深入交流。

据彭博社报道，西杜星期三（11月4日）在会后发布的新闻稿中宣布，中加同意延长相互豁免关税措施直至2028年底。

加拿大总理卡尼今年1月访华时，与中国国家主席习近平敲定上述贸易协议。在特朗普领导的共和党政府遭遇中期选举惨败的隔天，加拿大政府作出上述宣布。

上述延长相互豁免关税措施意味着，加拿大输华菜籽饼粕、豌豆、龙虾和螃蟹将再以低关税率出口多两年。在卡尼1月访华时，中国已恢复加拿大牛肉进口。

加拿大政府将向中国进口钢铁和铝制产品延长免征关税措施两年，直至2028年底。今年1月，加拿大同意允许多达4万9000辆中国制电动汽车以低关税率进口。

加拿大政府在新闻稿中说，“加拿大将持续与中国磋商，以确定如何将加拿大向中国的出口量提升至50%的目标。

今年较早时，卡尼政府在获得阿尔伯塔省支持下，已承诺将西海岸新设的原油管道供应给亚洲市场。

王文涛在商务部文告中说，在两国领导人的战略引领下，近期中加经贸磋商取得积极进展，包括进一步延长初步联合安排的相关豁免措施等。

他说，中方愿与加方继续充分发挥经贸联委会作为解决经贸分歧、促进经贸合作的主渠道作用，持续压缩问题清单、拉长合作清单。同时，继续落实好中加经贸合作路线图，巩固油气能源、农水产品和消费品等传统领域合作，进一步拓展新材料、先进制造、清洁能源、智慧农业等新兴领域合作，为中加经贸关系发展提供有力支撑。

王文涛与西杜会前共同出席了中加投资贸易圆桌会，并在会后签署了《关于建立中加工商界首席执行官圆桌会的谅解备忘录》。