朝鲜最高领导人金正恩上个月突访中国丹东后，朝鲜劳动党中央政治局委员、中央书记金成男率团访问北京。中朝近期高层往来日益频繁，显示两国正进一步加强双边关系。

朝中社星期三（11月4日）报道，应中共中央邀请，金成男率领的朝鲜劳动党代表团星期二（3日）抵达北京。韩联社报道，中共中央对外联络部副部长孙海燕、朝鲜驻华大使李龙男等官员到机场迎接。

朝中社未公布代表团的具体访华行程。中国外交部发言人毛宁星期二在例行记者会上被问及金成男访华一事时表示：“我还不了解有关情况”。但中国驻朝鲜大使馆官网星期三转载了朝中社有关金成男访华的报道。

金成男被视为朝鲜的中国问题专家，曾于2024年3月访华，并与中国外交部长王毅会晤。去年9月，他也陪同金正恩出席中国抗战胜利80周年阅兵式。

此次访问距离金正恩10月24日突然前往中国丹东，仅相隔约10天。日本共同社引述外交消息人士报道，金成男此行旨在加强朝鲜劳动党与中国共产党的关系，双方也可能就中共二十届五中全会成果及未来政策方向交换意见。

中朝近期也密集展开其他交流活动。朝中社报道，由中共中央党校副校长谢春涛率领的代表团星期一（2日）起访问平壤，朝鲜劳动党中央书记朱昌日隔天会见代表团。

此外，由朝中社副社长朴光哲率领的代表团星期二启程访华，将出席11月5日至9日在北京举行的第七届世界媒体峰会。

中朝关系近期持续升温。金正恩去年9月访华出席中国抗战胜利80周年阅兵式，中国国家主席习近平今年6月也回访朝鲜。金正恩上个月再度赴华，与中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁在丹东会面，双方表达了扩大经贸合作的意愿。

韩联社分析认为，在双方高层交往日益频繁的背景下，平壤希望通过这一系列交流活动，进一步深化两国执政党之间的友好合作关系。