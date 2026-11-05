两岸关系持续低迷之际，中国大陆全国政协委员、北京清华大学法学院教授聂鑫据报获台湾政府批准，赴台参加学术论坛。台湾媒体形容，具有政协委员身份的聂鑫获准赴台交流，相当难得。

台湾《联合报》星期四（11月5日）报道，第14届两岸公法圆桌论坛10月17日至18日在台北东吴大学举行，约有十多名大陆学者获准赴台交流，其中包括现任全国政协委员聂鑫。

这也是论坛时隔八年，再度在台湾实体举办。论坛自2013年起由台湾东吴大学法学院与北京清华大学法学院共同主办，今年采取闭门形式，主办方相当低调。

聂鑫长期研究两岸关系与法律问题。《人民政协报》2024年报道，他自2013年起兼任中国大陆国台办两岸关系法政问题研究基地秘书长，2019年成为中共中央统战部党外知识分子建言献策专家组成员。

对于批准聂鑫赴台，台湾陆委会回应称，目前两岸学术教育等领域的交流持续进行，政府对大陆学者赴台申请均进行专案审查，须符合专业性、关联性及必要性等条件，并强调台方掌握相关人员的党政身份。

知情人士形容，台湾政府对这次交流活动持“审慎支持”态度，但交流空间较过去有所收紧，主办方未安排其他参访活动。“现在氛围对于学术以外的活动不乐见，我们也就遵循这样的方针。”

知情人士提到，很多学者在对岸具影响力，“当对岸在凝聚某种猜疑时，这些人会因为跟我们有友谊，而适时站出来表达两岸善意的氛围，对于化解两岸紧张关系是种助力”。

报道称，两岸公法圆桌论坛上一次在台湾实体举办是2018年。疫情结束后，论坛虽恢复实体举行，但受两岸关系紧张及大陆学者赴台申请屡屡受阻影响，活动一直在大陆举办，直到今年才重返台北。

近期两岸学术交流也有增加迹象。台湾文藻外语大学10月中旬举办第21届两岸外语教学研讨会，台湾国家图书馆本月底也将举办两岸公立图书馆交流机制“玄览论坛”，预计有多名大陆图书馆馆长赴台参加。