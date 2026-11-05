中国陕西省延安大学一名副教授日前离世，网传他生前留下遗书，举报校方科研考核制度不合理，并存在虚假科研经费项目、教职员“吃空饷”等问题。陕西省教育厅宣布成立联合调查组，全面调查核实相关情况。

陕西省教育厅星期三（11月4日）晚发布通报称，对延安大学一名白姓教师不幸离世深感痛惜。针对网络关注的相关问题，教育厅已会同有关方面成立联合调查组，正展开全面调查核实，并将依法依规处理。

综合澎湃新闻、《南方都市报》等报道，离世教师为延安大学鲁迅艺术学院副教授白保国，终年54岁。

近日，网上流传一封疑似白保国生前留下的遗书，举报学校在教师考核中“一刀切”设置横向科研经费到账额度、论文发表数量等硬性指标，并存在部分在编人员长期不在岗，却仍领取薪资的“吃空饷”现象。

网传遗书称，白保国2025年9月因连续两个聘期未完成相关指标，被校方告知考核不合格，面临降级或转聘处理；同时，学校却有“大量在编人员长期不在岗、不履职，吃空饷，但考评却年年合格”。

信中指控，部分教师为完成考核指标，通过虚构与企业的科研合作，将自筹资金经合作公司转入学校，再由学校财务渠道回流，以此满足科研经费要求；部分教师则须自费发表论文。

网传遗书称，白保国若要完成相关考核指标，须自筹15万元（人民币，下同，2万8700新元）作为横向项目经费，并另花费5万元发表论文。他认为，这些做法涉嫌科研造假，自己作为一线钢琴教师，主要职责应是课堂教学、演出实践及人才培养。

网传遗书称，白保国拒绝通过虚假科研项目和付费发表论文等方式完成考核，并将这一现象形容为“皇帝新衣”。

不过，上述遗书的真实性及相关指控，目前尚未获得证实。

延安大学工作人员星期三向《南方都市报》证实，白保国确已离世，校方正调查核实网传信件内容。

陕西省委第一巡视组同一天向澎湃新闻表示，巡视组已知悉此事，但此前并未收到白保国的举报信，后续将与学校沟通。

公开资料显示，白保国毕业于武汉音乐学院，长期从事钢琴及应用钢琴教学，拥有30多年教学经验，也是中国音乐家协会会员，曾发表十多篇学术论文。