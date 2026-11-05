原中共政治局委员、新疆维吾尔自治区原党委书记马兴瑞涉嫌受贿案被提起公诉。

据央视新闻星期四（11月5日）报道，最高人民检察院通报，马兴瑞涉嫌受贿案由国家监察委员会调查终结后，移送检察机关审查起诉。最高检依法以涉嫌受贿罪对马兴瑞作出逮捕决定，并指定由宜昌市人民检察院审查起诉。宜昌市人民检察院已向宜昌市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控，马兴瑞利用担任中国航天科技集团公司党组成员、副总经理、党组书记、总经理，广东省委副书记、深圳市委书记，广东省委副书记、省长，以及中共中央政治局委员等职务上的便利，或利用职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应以受贿罪追究刑事责任。

最高检称，检察机关在审查起诉阶段，已依法告知马兴瑞享有的诉讼权利，讯问被告人，并听取辩护人的意见。

今年67岁的马兴瑞是技术官僚出身，曾任中国载人航天工程副总指挥，有“航天少帅”之称。

2013年3月，马兴瑞离开军工企业，转任部委官员。同年11月，他调赴广东，先后任中共广东省委副书记、深圳市委书记及广东省长等职。2021年12月，马兴瑞升任新疆党委书记，次年10月又跻身中共政治局委员，政治仕途一度备受看好。

马兴瑞去年7月卸任新疆党委书记后鲜少露面。官方今年4月通报，马兴瑞涉嫌严重违纪违法被查。两个月后，他的人大代表资格被终止。

今年7月，中国官方通报马兴瑞被“双开”（开除中共党籍和公职）。官方通报指他对身边人员纵容失察失管，搞权色、钱色交易，大搞家族腐败，“性质极其严重，影响极其恶劣”。