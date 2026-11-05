中国对日本的稀土出口量大幅下降，其中1至9月的稀土钇出口量骤减98%。

据日本共同社星期三（11月4日）报道，中国海关总署的数据显示，中国1至9月对日本的稀土钇出口量仅18吨，去年同期为887吨，降幅明显。

钇是半导体制造设备等不可或缺的原料，是中国管制出口的七种稀土之一。这类稀土广泛应用于航空发动机、医疗设备等，中国在钇的生产和精炼方面占全球大部分市场份额。

在日本首相高市去年11月在国会答辩发表“台湾有事”言论后，中国自今年1月起加强了包括稀土在内的两用物项对日出口管制。

日本一家大型电子零部件企业表示，“目前依靠库存维持生产，但原料采购难度上升，前景令人担心”。

中国面向全球的钇出口量仅下降26%，为934吨，但对日出口的降幅尤为突出。对德国和韩国的出口则有所增加。

中国对美国的出口量增长至约两倍，但主要是2025年美中贸易摩擦导致对美出口大减后的基数效应，实际并未恢复到以往水平。由于日美供应链密切相关，美国特朗普政府已要求中国不仅是对美，也要增加对日出口。

英国《金融时报》10月20日报道称，日本的钇库存“将在数月内耗尽”。日本官房长官木原稔在10月22日的记者会上否认这一说法，称“我国并不存在钇即将耗尽的事实”。

中国外交部表示，实施管制目的是“制止日本再军事化”，强调中国维护全球供应链稳定的立场没有变化。