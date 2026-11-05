台湾国防部长顾立雄受询时表示，美国国会跨党派向来支持台湾增强防卫力量，所以美国对台军售将不受中期选举结果影响。

综合台湾《联合报》、中央广播电台和路透社报道，美国中期选举落幕，共和党大败，外界关注美国对台的140亿美元（178亿新元）军售案会否出现变化，台湾国防部长顾立雄星期四（11月5日）赴立法院出席联席会议审查今年中央政府总预算追加预算案前受访时说：“美国国会跨党派一向支持台湾增强防卫力量，我们会持续跟这些国会议员进行沟通，同时跟美国战争部保持密切联系，以确保我们的相关军售都能够如计划进行。”

尽管与台湾没有正式的外交关系，但美国始终是台湾最重要的国际支持者和武器供应国。

美国总统特朗普去年12月批准110亿美元对台军售案，为历来最大笔，但第二笔价值140亿美元的对台军售案至今未落实。

在今年5月访华与中国大陆国家主席习近平会面后，特朗普称对台军售案是“一个（交易）的好筹码”。

中国大陆经常形容台湾问题是最敏感和重要的外交议题，并一再敦促美国停止对台军售。美国则依法有义务协助台湾自我防卫。

由于在办公时间外提问，美国五角大楼未立即回应路透社关于对台军售的置评请求。

今年9月，有四名共和党议员呼吁特朗普政府在习近平访美前，向台湾释放超过150亿美元的国家安全援助。