中共政治局委员、中国外交部长王毅在与柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆会面时说，中缅要严打电诈，不让电诈犯罪死灰复燃。

据中国外交部官网消息，王毅星期三（11月4日）下午在北京会见赴华出席澜湄合作第十一次外长会的布拉索昆（Prak Sokhonn）。

王毅说，面对变乱交织的国际局势，中柬全面战略合作的稳定性和坚韧性愈发凸显。作为柬埔寨最可靠的战略依托，中方将继续坚定支持柬方走好符合本国国情的发展之路，愿同柬方加强战略沟通，共迎外部挑战，更好促进各自现代化建设。

他说，双方要共同做好下阶段高层交往筹备工作，加强战略沟通，维护共同战略利益。推进“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设，深化基建、农业等领域务实合作。

王毅强调，中柬要严打电诈不停步，决不让电诈犯罪死灰复燃。推动澜湄合作项目切实落地，不断增进人民福祉。加强在中国-亚细安（中国称东盟）、东亚合作等多边平台协调配合，推动构建更加公正合理的全球治理体系。

延伸阅读 王毅吁加强中国与湄公河国家执法安全合作

据路透社报道，王毅星期三在北京举行的联合记者会上说，中国与参与澜沧江—湄公河合作的东南亚国家，应加强执法与安全领域的一体化合作。

据中国外交部网站消息，王毅星期二（11月3日）至星期三在北京主持澜沧江—湄公河合作第十一次外长会，并分别与西哈萨，老挝副总理兼外长通沙万（Thongsavanh Phomvihane），以及缅甸国家计划、投资与对外经济部部长昂觉霍（Aung Kyaw Hoe）会晤。

王毅与西哈萨会晤时说，中国愿同泰国筹备好下阶段高层交往，为两国关系提供战略保障，同时继续开放超大规模市场，鼓励更多企业赴泰投资兴业，拓展人工智能、算力中心、半导体等新兴领域合作。他也呼吁双方加大联合打击网赌电诈力度，彻底铲除犯罪滋生土壤。

在与通沙万会晤时，王毅指出，中老要用好中老经济走廊合作联委会机制，加快推进中老铁路建设和经贸、矿产等领域合作。双方要密切在多边和地区事务中的团结协作，推动中老命运共同体建设取得更多务实成果。

王毅与昂觉霍会晤时提到，中国支持缅甸实现政治和解，支持缅甸新政府稳定局势、发展经济、改善民生、实现振兴，并称中缅要统筹发展和安全，稳步推进中缅经济走廊重点项目，加强能源资源等领域合作，加大打击网赌电诈力度，阻止妙瓦底乱象死灰复燃。