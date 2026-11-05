国际金价近期持续回落，吸引中国消费者趁低价抢购黄金。深圳水贝黄金市场近日人潮涌现，不少消费者争相购买金饰和金条，其中年轻买家占约七成。

据香港《星岛日报》报道，记者星期天（11月1日）走访深圳水贝黄金市场发现，商场内人头攒动，几乎每个柜台都挤满顾客，不少人忙着试戴金饰、询问价格，也有代购通过视频通话，为客户挑选商品。

有店主透露，近期周末市场都维持如此盛况，顾客除了中国大陆消费者，也包括专程北上的香港人及外国游客，抢购热潮就好像“黄金不要钱一样”。

报道指出，水贝市场当天投资金条售价约为每克885元（人民币，下同，170新元），两天内下跌36元，部分商家更将价格降至873元。金手镯成为热销商品，简约素圈和雕纹款式均受到欢迎。

水贝市场营销策划负责人张文静告诉《潇湘晨报》，近期商圈各处人流大增，约七成顾客属于有实际购买需求的消费者，其余三成则趁金价回落添置黄金。年轻买家占顾客总数约七成，婚嫁金饰、婴儿金锁等产品热销，金条和小金豆等投资黄金的需求也有所上升。

金价近期明显回调。国际金价10月累计下跌近6.8%，深圳水贝市场金价也较此前每克超过千元的高位明显回落，刺激消费者入市。

与此同时，香港黄金珠宝消费也持续增长。彭博社报道，香港今年首九个月珠宝首饰、钟表及贵重礼品销售额同比增长22%，达到458亿港元（约75亿新元），创2019年以来同期最高水平，表现明显优于整体零售市场。

报道分析，在中国房地产市场持续低迷、海外资产投资监管趋严的背景下，部分中国富裕消费者更重视财富保值，转向购买黄金、珠宝等实物资产。人民币走强及香港的税务优势，也吸引更多大陆消费者赴港购买金饰。

天府立言金融研究院院长曾刚向每日经济新闻分析，短期金价仍受货币政策预期及美元走势影响，可能维持低位震荡，但地缘政治不确定性、各国债务高企及央行储备多元化等长期支撑黄金需求的因素，并未根本改变。