中共政治局委员、中国外交部长王毅在与越南外交部长黎怀忠会面时说，中国愿同越南一道妥处海上问题，共同维护南中国海和平稳定。

据中国外交部官网消息，王毅星期三（11月4日）下午在北京会见赴华出席澜湄合作第十一次外长会的黎怀忠（Le Hoai Trung）。

王毅表示，今年以来，在两党两国最高领导人引领下，中越命运共同体建设走深走实。双方加强战略沟通，深化经贸投资、互联互通，开展更活跃的人文交流，携手应对世界百年变局的新挑战，为构建人类命运共同体作出了中越两国新贡献。

他指出，中方愿同越方一道，落实两党两国领导人共识，密切高层交往，促进海陆空全方位互联互通，提升贸易投资便利化，抢抓新兴产业发展机遇，拓展旅游、人才培养等合作，持续增进民心相通。加强在东亚合作等平台多边协作，妥处海上问题，共同维护南中国海和平稳定。相互支持彼此办好亚太经合组织领导人非正式会议。

同日，王毅也会见柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn），并强调中柬要严打电诈不停步，决不让电诈犯罪死灰复燃。推动澜湄合作项目切实落地，不断增进人民福祉。

据路透社报道，王毅星期三在北京举行的联合记者会上说，中国与参与澜沧江—湄公河合作的东南亚国家，应加强执法与安全领域的一体化合作。

据中国外交部网站消息，王毅星期二（11月3日）至星期三在北京主持澜沧江—湄公河合作第十一次外长会，并分别与西哈萨，老挝副总理兼外长通沙万（Thongsavanh Phomvihane），以及缅甸国家计划、投资与对外经济部部长昂觉霍（Aung Kyaw Hoe）会晤。

王毅与西哈萨会晤时说，中国愿同泰国筹备好下阶段高层交往，为两国关系提供战略保障，并呼吁双方加大联合打击网赌电诈力度，彻底铲除犯罪滋生土壤。

在与通沙万会晤时，王毅指出，中老要用好中老经济走廊合作联委会机制，加快推进中老铁路建设和经贸、矿产等领域合作。

王毅与昂觉霍会晤时称，中缅要统筹发展和安全，稳步推进中缅经济走廊重点项目，加强能源资源等领域合作，加大打击网赌电诈力度，阻止妙瓦底乱象死灰复燃。